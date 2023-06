Il salto in acqua della balenottera minore. Un video registrato al largo della costa di Scarborough, nel North Yorkshire inglese, mostra un impressionante salto effettuato da una balenottera minore.

Il salto in acqua della balenottera minore

L’impressionante video è stato condiviso sulla pagina Facebook di Scarborough Porpoise finendo poi anche su YouTube. “È insolito vedere una balenottera minore fuoriuscire completamente dal mare”, ha detto a The Indipendent Stuart Baines, lo studioso di queste specie animali che ha ripreso la scena. Baines ha aggiunto: “Sebbene li abbia visti molte volte nei mari al largo dello Yorkshire, questa è la prima volta in 14 anni che li studio che vedo un comportamento del genere”.

Le balenottere minori possono essere lunghe fino a più di un metro

Le balenottere minori sono note per essere tra le specie più piccole. Malgrado tutto però possono crescere fino a superare il metro. Certi individui sono curiosi e si avvicinano alle barche. Di solito però è difficile vederla bene da vicino. E’ nota per la sua tipica sequenza d’immersione che consiste in 5-8 soffi a intervalli di meno di un minuto, seguiti da una lunga immersione che dura da 3 a 8 minuti. Quando si sposta di solito respira 1 o 2 volte fra un’immersione e l’altra. A volte la si vede alimentarsi in superficie sotto un gruppo di uccelli marini. Si nutre soprattutto di pesci.