In Cina, una giovane madre si è presentata in ospedale con la figlia di tre anni: la bambina aveva un coltello da cucina di 15 centimetri conficcato in testa, poco sopra l’orecchio destro. La bambina è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del coltello. L’operazione è perfettamente riuscita senza conseguenze permanenti per la piccola, che è stata ricoverata per le cure del caso.

L’arrivo in ospedale e il racconto della madre

Quando sono arrivate in ospedale, la madre era in evidente stato di shock e barcollava spaventata prima che i dottori prendessero in carico la bambina. La figlia, invece, senza piangere o urlare, si teneva stretta alla mano di sua madre. La donna ha poi raccontato la dinamica dell’incidente. Stava cambiando le lenzuola, ma non si era accorta del coltello da cucina sul letto. Quando ha scosso la biancheria, il coltello sarebbe volato in aria colpendo in testa la figlia mentre giocava.

Inizialmente, la madre ha tentato senza successo di estrarre la lama dalla testa di sua figlia. Alla fine, però, ha deciso giustamente di accompagnarla in ospedale. “Se la madre della bambina avesse estratto il coltello in modo sconsiderato, il rischio sarebbe stato enorme. La cosa giusta da fare era cercare immediatamente assistenza medica professionale”, ha dichiarato uno dei medici dell’ospedale di Dongchuan a Kunming, dove la piccola è stata operata.

Infine, la polizia, informata sui fatti, ha riferito che si è trattato di un incidente domestico, confermando che non c’è stata alcuna azione criminale da parte della madre. In un secondo momento, però, la donna avrebbe modificato la sua versione, ammettendo che il coltello era stato usato per spaventare la bambina che faceva i capricci, e che il colpo sarebbe partito in modo involontario.