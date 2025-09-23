Jannik Sinner scalda i motori a Pechino, dove tra giovedì e venerdì debutterà al China Open. Intanto, l’altoatesino si allena sui campi in cemento insieme al suo team. L’atmosfera è particolarmente distesa e il morale è alto, come si vede in un video diventato virale sul web. Durante una sessione di allenamento al National Tennis Center, Sinner ha sorpreso i presenti con un gesto inatteso.

Sinner show in allenamento

Dopo uno scambio, Sinner ha fatto letteralmente sparire la pallina infilandola al volo nella tasca dei pantaloncini. Un momento di leggerezza che ha strappato risate e applausi dagli spettatori cinesi: sono sempre tantissimi i tifosi presenti alle sessioni di allenamento del fuoriclasse azzurro. L’allenamento, infatti, si è trasformato in un piccolo spettacolo improvvisato, arricchito anche dall’esultanza del tennista per la magia riuscita.

Al China Open, torneo ATP 500 che inizierà il 25 settembre sui campi in cemento della capitale cinese, Sinner punta a prendersi la rivincita e a rimettere il suo nome nell’albo d’oro del torneo. Lo scorso anno, infatti, ha visto sfumare il titolo in finale contro Carlos Alcaraz, mentre nel 2023 aveva trionfato sullo stesso palcoscenico.