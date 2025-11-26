A Siviglia, sul Ponte del Centenario, un bagno chimico è precipitato da una gru e si è schiantato sull’asfalto. Nonostante l’impatto e il boato, che hanno provocato attimi di preoccupazione, non si sono registrati feriti né danni collaterali a persone o mezzi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante l’ora di punta.

Bagno chimico precipita in strada

Il bagno chimico è caduto durante un’operazione di cantiere: la cabina, sollevata per essere spostata, ha perso stabilità finendo sulla carreggiata sottostante. Gli automobilisti sono stati colti di sorpresa ma per fortuna, nonostante il traffico intenso, nessun veicolo è stato colpito dall’oggetto in caduta, in uno strano incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Il video, registrato da un passeggero di un auto non troppo distante dal punto dell’impatto, sta facendo il giro del web.