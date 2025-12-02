La mattina del 30 novembre, migliaia di persone si sono radunate a Madrid, nella piazza del Tempio di Debod, per protestare contro il presidente Pedro Sánchez, chiedendone le immediate dimissioni. Alla protesta hanno preso parte migliaia di sostenitori del Partito popolare spagnolo di destra (PP), che ha organizzato la manifestazione per denunciare la “corruzione” che circonda il governo di Pedro Sánchez e per reclamare l’immediato svolgimento delle elezioni generali.

La protesta contro Pedro Sánchez

Sono stati molti gli striscioni esposti durante la protesta. Alcuni di questi riportavano frasi come “Mafia o democrazia?”, “Dimissioni immediate”, oppure “Separazione dei poteri”. La protesta è stata indetta dopo che l’ex ministro dei trasporti del governo Sánchez, Jose Luis Abalos, è stato messo in custodia giovedì, mentre proseguono le indagini su un presunto scandalo di corruzione che ha macchiato l’immagine del governo spagnolo nelle ultime settimane. Quella del 30 novembre è la settima protesta del PP contro il governo da quando Alberto Núñez Feijóo è diventato presidente del partito. Hanno partecipato circa 8mila persone, un numero nettamente inferiore ai 50mila che hanno preso parte alla protesta contro il governo nel giugno di quest’anno.