Al termine di Juventus-Lazio Spalletti ha commentato a modo suo il pareggio per 2-2 ottenuto dalla sua squadra all’Allianz Arena contro i biancocelesti di Sarri valido per la 24esima giornata di Serie A.

Spalletti si è soffermato sul contatto tra Mario Gila e Juan Cabal in area laziale avvenuto nel corso del primo tempo. I bianconeri chiedevano calcio di rigore: Spalletti ha messo in scena un mini-show finendo per “baciare” la giornalista di Dazn Federica Zille. “Contatto… Contatto, ti posso dare un bacio?”, ha chiesto Spalletti all’intervistatrice, prima di baciarla sulla spalla.

“Contatto, ho dato un bacio, è contatto”, ha continuato provocando il sorriso di Zille. “Gli faccio una carezza, è contatto. Bisogna vedere che tipo di contatto si ha. È un impatto, non un contatto. La difficoltà ci sarà sempre se si vogliono creare delle regole per cui step-on-foot sono tutti rigori e falli di mano sono tutti rigori. Non è così”.