Chiamare i soccorsi in caso di emergenza resta naturalmente un diritto e, soprattutto, un comportamento necessario quando è in pericolo la propria incolumità. Dal 2026, però, le regole prevedono una novità importante: in determinate circostanze il costo dell’intervento può essere richiesto alla persona che ha provocato la situazione di emergenza.

La stretta riguarda in particolare gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati da alcuni corpi dello Stato. La legge di Bilancio 2026 prevede infatti il pagamento di un corrispettivo quando l’evento che ha reso necessario il soccorso è riconducibile a dolo o colpa grave della persona interessata. La stessa disciplina può riguardare anche le richieste di intervento considerate immotivate o ingiustificate.

La misura nasce anche dall’esigenza di evitare che interventi complessi e costosi vengano attivati per comportamenti gravemente irresponsabili, facendo ricadere interamente sulla collettività le spese dell’operazione.

Quanto può costare un intervento

Non esiste un unico prezzo valido per tutti i soccorsi. Il costo dipende infatti dal tipo di intervento, dai mezzi utilizzati, dal personale impiegato e dalla durata delle operazioni. Per l’elisoccorso, ad esempio, in alcune aree italiane vengono applicate tariffe calcolate in base ai minuti di volo, con importi che possono arrivare a cifre significative.

La nuova normativa non stabilisce quindi una tariffa identica per ogni situazione. Gli importi dovranno essere determinati attraverso specifici provvedimenti, tenendo conto delle diverse voci di costo dell’intervento. In questo modo potranno essere considerate le risorse utilizzate per la ricerca, il soccorso e il salvataggio, compresi mezzi e personale.

Il principio è particolarmente rilevante in montagna, dove l’impiego di un elicottero o di squadre specializzate può comportare una spesa elevata. Il conto, però, non scatta automaticamente ogni volta che qualcuno viene soccorso: la responsabilità deve essere collegata a una condotta caratterizzata da dolo, colpa grave oppure, nei casi previsti, a una richiesta priva di giustificazione.

La regola non deve scoraggiare chi è davvero in pericolo

L’aspetto più importante è che la possibilità di dover sostenere i costi non significa che chi si trova realmente in difficoltà debba evitare di chiedere aiuto. In presenza di un’emergenza, chiamare i soccorsi resta fondamentale e la valutazione di eventuali responsabilità viene effettuata successivamente.

La nuova disciplina punta soprattutto a responsabilizzare chi affronta situazioni rischiose con comportamenti gravemente imprudenti o utilizza il sistema dei soccorsi senza una reale necessità. Le norme, infatti, distinguono tra l’emergenza autentica e gli interventi che derivano da condotte imputabili alla persona soccorsa.

Per il 2026, dunque, il messaggio è chiaro: chiamare aiuto quando serve non deve fare paura, ma provocare deliberatamente o per grave imprudenza una situazione di pericolo può avere anche conseguenze economiche.