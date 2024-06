Non che le sudate sessioni in palestra facciano male o minaccino di farlo, ma quella palestra della città di Pontianak, ovest dell’Indonesia, da cui ci giunge un video impressionante, s’è rivelata fatale per una ragazza 22 anni. Stava allenandosi nella corsa su di un tapis roulant al terzo piano di un palazzo che ospita la K-Gym.

Indonesia, la ragazza sbalzata dal tapis roulant alla strada

Era una mezz’ora che correva, era appena passata alla corsa lenta fino a rallentare a passo di marcia. All’improvviso, la si vede come risucchiata all’indietro: dava le spalle a una finestra chissà come rimasta aperta. E’ scivolata all’indietro, perdendo l’equilibrio senza accorgersi del vuoto: è atterrata in strada, all’ospedale non ce l’ha fatta.