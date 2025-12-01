Sulla Interstate 70, nei pressi di Terre Haute in Indiana, negli Stati Uniti, lo scorso sabato 29 novembre si è verificato un maxi incidente nel quale sono rimasti coinvolti oltre quaranta veicoli, tra cui numerosi camion. L’episodio si inserisce in un’ondata di maltempo che ha portato neve, ghiaccio e visibilità ridotta su ampie zone dello Stato: fattori che hanno contribuito alla perdita di controllo dei mezzi da parte degli automobilisti.

Il video del maxi incidente

Come riportato dall’emittente televisiva locale WTHI, circa una dozzina di persone hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate nin ospedale per accertamenti e cure. Le squadre di emergenza della contea e delle aree circostanti sono intervenute sul posto, lavorando per tutto il pomeriggio per liberare i veicoli e assistere gli automobilisti coinvolti nell’incidente.