Francesco Renga è stato costretto a scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio a causa di alcuni momenti di tensione a bordo. A raccontare l’accaduto sono stati alcuni passeggeri che hanno postato dei video. Al cantautore sarebbe stato contestato, già nel momento dell’imbarco, di avere un bagaglio troppo grande per la cabina. La questione era stata risolta con il pagamento del supplemento previsto in questi casi. Poi c’era stato un ritardo sempre prima dell’imbarco dovuto al fatto che il cantante si era messo a scattare delle foto insieme ai suoi fan.

Una volta a bordo sono scoppiate altre tensioni. Stando ancora al racconto dei testimoni, il cantante avrebbe manifestato irritazione per il ritardo accumulato dal volo, confrontandosi duramente con alcuni membri dell’equipaggio e con altri passeggeri. L’intervento di uno steward non sarebbe bastato e il comandante avrebbe deciso di intervenire riportando il velivolo al gate malgrado l’aereo avesse già avviato le procedure di decollo. A quel punto Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati invitati a scendere perché, secondo la valutazione dell’equipaggio, non sussistevano le condizioni per proseguire il viaggio.

Al momento né Renga né Ryanair hanno diffuso una versione ufficiale dell’accaduto. L’aereo, già in ritardo di circa mezz’ora, è poi decollato intorno alle 00.30.