Tenta rapina in un bar a Pompei, ladro massacrato di pugni da titolare e clienti VIDEO

Una rapina in un bar a Pompei è finita male per il ladro che è stato messo in fuga dal titolare dell’esercizio e alcuni clienti i quali lo hanno preso a pugni. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere a cirtuito chiuso del negozio.

Tenta rapina in bar a Pompei, ladro massacrato di pugni

Il delinquente era entrato in una ricevitoria armato di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Dopo aver preso in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell’arma, l’ha fatta inginocchiare, poggiandole una gamba sulla testa, in attesa di ricevere dal cassiere l’incasso della giornata. Ma prima di recuperare i soldi, è stato affrontato da un avventore che, con l’aiuto di altri clienti, riesce a disarmarlo e ad allontanarlo.

Il video sui social

Le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza, sono diventate virali sui social. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di Pompei (Napoli) e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che avrebbero rinvenuto e sequestrato una pistola, risultata a salve, che con ogni probabilità il malvivente avrebbe utilizzato nell’occasione. Il fatto si è verificato il 21 settembre, in un esercizio a Pompei.