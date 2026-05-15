L’attaccante brasiliano Romario da Silva subisce in campo un infortunio impressionante: mentre è lanciato verso la porta, durante un contrasto il suo piede resta bloccato sul terreno. Avviene una torsione totalmente innaturale della gamba che provoca un violentissimo trauma alla caviglia, con il piede che si stacca dalla gamba.

Da silvia è attualmente in forza al Motagua, una squadra dell’Honduras: l’infortunio è avvenuto all’inizio del secondo tempo durante la sfida contro l’Olancho valida per la fase finale del torneo Clausura. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro dei social per la loro durezza, con il brasiliano che ha urlato per il dolore e i compagni che si affrettano a chiamare i soccorsi. Compagni e avversari sono rimasti immobili davanti alla scena, con molti di loro che si sono messi le mani sul volto per non guardare. Anche i telecronisti hanno faticato a descrivere quanto accaduto, parlando di uno degli episodi più drammatici della stagione calcistica.

Lo staff medico è intervenuto immediatamente. Il giocatore 36enne è stato portato fuori dal campo in barella tra lacrime e disperazione. Dai primi accertamenti si è confermata la diagnosi: il calciatore ha subito una frattura-lussazione del perone, infortunio estremamente grave che comporta la rottura dell’osso e la perdita del corretto allineamento dell’articolazione della caviglia con la gamba. Oltre all’osso, nella frattura sono coinvolti i legamenti, le cartilagini e i nervi. Romario sarà operato a Tegucigalpa e i tempi di recupero si preannunciano molto lunghi. Il calciatore, vista anche l’età, potrebbe essere costretto a dire addio al pallone.