Lo scorso 11 marzo a Torino, nei pressi di un supermercato di corso Romania, un 23enne marocchino e un suo complice hanno rapinato una donna sulla sedia a rotelle gettando a terra la figlia che tentava in tutti i modi di difenderla. Il rapinatore è stato arrestato dai carabinieri mentre il complice è stato identificato. I due, a bordo di un monopattino, avevano avvicinato una donna di 47 anni, costretta su una sedia a rotelle, e la figlia di 19 anni. Durante l’aggressione uno dei due aveva colpito la giovane e poi strappato dal collo della madre due catenine d’oro.

La rapina e l’aggressione: il video

Le indagini della compagnia Oltre Dora hanno portato all’identificazione dei due presunti autori della rapina, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine. Il 23enne è stato fermato il 16 marzo in piazza della Repubblica e portato nel carcere Lorusso e Cutugno. Il fermo non è stato convalidato, ma il gip ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata e lesioni.