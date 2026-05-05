Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di un evento dedicato alle piccole imprese alla Casa Bianca, ha scherzato riguardo alla sua rielezione, ironizzando sulla possibilità di lasciare la carica tra “otto o nove anni”. La battuta del tycoon fa riferimento alla riduzione delle imposte, varata dalla sua amministrazione, che consente alle imprese di dedurre il 100% dei costi relativi a nuovi impianti, attrezzature e investimenti di capitale nel primo anno. “In questo modo, quando lascerò la carica, diciamo tra otto o nove anni, potrò usufruirne”, ha sottolineato Trump.