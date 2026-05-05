C’è una domanda che divide chiunque faccia attività fisica: è meglio allenarsi al mattino o alla sera? C’è chi non rinuncerebbe mai a una corsa appena sveglio e chi invece trova energia solo dopo una lunga giornata. Ma al di là delle preferenze personali, esiste davvero un momento migliore per allenarsi?

Negli ultimi anni, la scienza ha iniziato a dare risposte più precise. E la verità è meno scontata di quanto si pensi.

Cosa dice davvero la scienza

Se stai cercando una risposta netta, potresti rimanere sorpreso: non esiste un orario universalmente migliore per allenarsi. Una revisione scientifica che ha analizzato decine di studi su oltre 17.000 persone ha concluso che non ci sono prove consistenti che un momento della giornata sia superiore a un altro per la salute generale .

In altre parole, allenarsi al mattino o alla sera porta benefici simili. Quello che conta davvero è un altro fattore: la costanza.

Allenarsi al mattino: i vantaggi che molti sottovalutano

Allenarsi nelle prime ore del giorno ha alcuni benefici specifici che lo rendono particolarmente efficace per alcune persone.

Uno dei principali vantaggi è la regolarità. Chi si allena al mattino tende ad essere più costante, perché ha meno imprevisti durante la giornata. Questo aspetto è fondamentale: una routine stabile è spesso più importante del momento in cui si fa esercizio.

Inoltre, l’attività fisica al mattino può aiutare a migliorare il ritmo sonno-veglia e aumentare la sensazione di energia durante il giorno. Alcuni studi suggeriscono anche un possibile impatto positivo sulla pressione e sul metabolismo.

C’è poi un altro dettaglio interessante: allenarsi appena svegli può favorire una maggiore ossidazione dei grassi, soprattutto se si è a digiuno, anche se questo effetto varia molto da persona a persona.

Allenarsi la sera: più performance e meno stress

Dall’altra parte, allenarsi nel pomeriggio o alla sera ha vantaggi altrettanto interessanti.

Durante le ore serali, il corpo raggiunge una temperatura più alta e questo può migliorare le prestazioni fisiche. Alcune ricerche mostrano che forza e resistenza possono essere leggermente superiori rispetto al mattino, proprio per una questione fisiologica.

Secondo analisi recenti, la performance può aumentare anche del 3-5% nelle ore serali . Ma non è solo una questione di numeri. Allenarsi la sera può essere un ottimo modo per scaricare lo stress accumulato durante la giornata, migliorando il benessere mentale.

Il ruolo del metabolismo e della glicemia

Un aspetto molto interessante riguarda il rapporto tra orario dell’allenamento e metabolismo.

Uno studio pubblicato su Diabetologia ha osservato che l’attività fisica svolta in momenti diversi della giornata può avere effetti differenti sulla glicemia e sui marcatori metabolici .

In alcuni casi, l’allenamento serale ha mostrato benefici maggiori sul controllo glicemico, soprattutto in persone con sovrappeso. Tuttavia, anche in questo caso, i risultati non sono universali e dipendono da molti fattori, tra cui dieta, stile di vita e caratteristiche individuali.

La vera chiave: il tuo ritmo biologico

Negli ultimi anni si è fatta strada una teoria sempre più interessante: il momento migliore per allenarsi potrebbe dipendere dal proprio “orologio interno”.

Un recente studio ha evidenziato che allenarsi in sintonia con il proprio ritmo circadiano può migliorare non solo le prestazioni, ma anche la qualità del sonno e la salute cardiovascolare .

In pratica, chi è naturalmente più attivo al mattino potrebbe ottenere più benefici allenandosi presto, mentre chi ha più energia la sera potrebbe performare meglio in quella fascia oraria.

Quindi, quando è meglio allenarsi davvero?

A questo punto la risposta è chiara: dipende. Non esiste un orario perfetto valido per tutti, ma esiste quello migliore per te. E si basa su tre fattori fondamentali:

il tuo stile di vita

i tuoi livelli di energia durante la giornata

la tua capacità di essere costante

Allenarsi nel momento in cui riesci a farlo con continuità è, nella maggior parte dei casi, la scelta più efficace.

L’errore più comune da evitare

Molte persone cercano l’orario “perfetto” per iniziare ad allenarsi e finiscono per non iniziare mai. Questo è l’errore più grande. La differenza tra allenarsi al mattino o alla sera è minima rispetto al beneficio di allenarsi regolarmente.

Anche perché il corpo è incredibilmente adattabile: con il tempo, si abitua all’orario scelto e migliora le prestazioni proprio in quella fascia della giornata.

Il consiglio pratico che funziona davvero

Se stai iniziando, scegli l’orario più semplice da mantenere nel tempo. Se invece sei già allenato, puoi sperimentare per capire quando ti senti più performante o motivato. Non serve complicarsi la vita: la soluzione migliore è quella che riesci a portare avanti.