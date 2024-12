Ursa Major, la nave cargo russa affondata in acque internazionali nel mar Mediterraneo a causa di un’esplosione nella sala macchine, è ripresa con una telecamera nel momento in cui, già alla deriva, sta per inabissarsi.

Ursa Major, la nave cargo russa mentre affonda

Un comunicato dell’Agenzia Tass conferma che “quattordici dei 16 membri dell’equipaggio, tutti cittadini russi, sono stati tratti in salvo e portati al porto di Cartagena nella regione spagnola di Murcia dal servizio di soccorso”.

L’ambasciata russa a Madrid è in costante contatto con le autorità spagnole in merito al naufragio della nave cargo Ursa Major, affondata al largo della Spagna. Lo ha riferito la stessa missione diplomatica alla Tass. “L’ambasciata sta indagando sulle circostanze che circondano il naufragio della nave cargo russa Ursa Major a 110 chilometri dalla costa spagnola in acque neutrali”, ha affermato la missione diplomatica in una nota.