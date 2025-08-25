Gli agenti di polizia sono intervenuti in una gelateria di Camp Richardson, in California, dopo una segnalazione piuttosto insolita. Al suo arrivo, lo sceriffo della Contea di El Dorado si è trovato di fronte un grosso orso dietro il bancone, come se fosse un dipendente in attesa di servire i propri clienti.

“Fuzzy”, l’orso goloso

Poco dopo l’arrivo della polizia, l’orso, ribattezzato affettuosamente “Fuzzy” dagli agenti, sarebbe stato attratto dai profumi zuccherini provenienti dall’interno del negozio. Uno volta dentro, l’orso non si è limitato a osservare la gelateria: si è spinto fino ai contenitori di gelato divorandolo con grande foga.

A quanto pare, “Fuzzy” si sarebbe appassionato soprattutto al gelato alla fragola. “Con un po’ di incoraggiamento, alla fine l’orso se n’è andato, ma solo dopo aver mostrato interesse per il gelato alla fragola”, hanno dichiarato gli agenti. L’orso, infatti, una volta sazio, è uscito spontaneamente dalla gelateria, che ha subito pochi danni nel corso della dolce invasione di Fuzzy.