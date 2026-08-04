Usa, trovano uno squalo tigre nel Massachusetts: il video della sorprendente battuta di pesca
Due fratelli del Massachusetts, entrambi pescatori sportivi di lunga data, hanno trovato uno squalo tigre nelle acque di Falmouth. Il video della loro sorprendente battuta di pesca è subito diventato virale, dato che questo tipo di squalo non è comune nella loro zona ed è presente soprattutto nel Mar dei Caraibi. I due pescatori, visibilmente sorpresi ed emozionati, hanno infine liberato lo squalo pochi minuti dopo averlo catturato.