Due fratelli del Massachusetts, entrambi pescatori sportivi di lunga data, hanno trovato uno squalo tigre nelle acque di Falmouth. Il video della loro sorprendente battuta di pesca è subito diventato virale, dato che questo tipo di squalo non è comune nella loro zona ed è presente soprattutto nel Mar dei Caraibi. I due pescatori, visibilmente sorpresi ed emozionati, hanno infine liberato lo squalo pochi minuti dopo averlo catturato.