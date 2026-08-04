“Io salvo”: in Salento 14 detenuti assunti come bagnini sulle spiagge locali
14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce, sono impegnati in una speciale attività di servizio alternativa al carcere e utile alla cittadinanza. In particolare per quei cittadini “spiaggiati” sulle assolate riviere salentine.
Dal carcere Borgo San Nicola di Lecce
I 14 fanno parte di una pattuglia di “assistenti bagnanti”: bagnini a tutti gli effetti, assunti nel programma di reinserimento sociale regolarmente contrattualizzato chiamato “Io salvo”.
50 euro al giorno, 36 ore settimanali, per lavorare in otto lidi privati (San Cataldo, Torre Chianca, San Foca…): un programma di reinserimento sociale e soprattutto lavorativo che non ha precedenti in Italia. Una prima volta.