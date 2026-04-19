L’attore Val Kilmer, morto lo scorso anno all’età di 65 anni a causa di una polmonite, è tornato a recitare in un film grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Nel nuovo film “As Deep As The Grave”, di cui è uscito il trailer pochi giorni fa, sono state utilizzate tecnologie avanzate per ricreare digitalmente l’attore. Secondo quanto si apprende, Kilmer era stato scelto per il ruolo anni prima della sua scomparsa, ma non è stato in grado di recitare a causa dei problemi di salute. L’attore avrebbe dovuto interpretare un prete cattolico in una storia incentrata su un rinomato archeologo. “Non temete i morti e non temete me”, dice alla fine del trailer Kilmer nei panni di Padre Fintan.

Un’operazione che fa discutere: il trailer del film

Stando a quanto dichiarato dai media, Kilmer avrebbe dato il permesso al regista Coerte Voorhees di riportarlo virtualmente in vita attraverso gli strumenti dell’IA. Per rendere possibile un progetto di questo tipo, la famiglia dell’attore ha fornito materiale video che ha permesso di costruire la sua versione digitale. L’operazione, però, ha fatto e continua a far discutere, in un clima ad Hollywood in cui cresce il timore che l’IA potrebbe sostituire il lavoro artistico di attori e sceneggiatori. Il regista ha però sottolineato di avere fatto ricorso all’intelligenza artificiale nella maniera più “etica” possibile, collaborando con i figli di Kilmer e con il sindacato degli attori.