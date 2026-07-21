Roberto Vannacci vestito da generale romano ordina di ‘uccidere’ i suoi nemici, tra questi Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Si tratta ‘solo’ di un video generato dall’Intelligenza artificiale postato sui social ma è quanto basta per scatenare l’ira delle opposizioni e un duro botta e risposta con l’ex premier pentastellato.

Video generato dall’Intelligenza artificiale

Nel post contestato si vede il leader di Futuro nazionale vestito in tenuta, appunto, da generale della Roma imperiale seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa.

Al centro dell’arena ci sono legati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. Verso di loro si dirigono un leone e, armato di falce e martello, Giuseppe Barboni, il militante futurista che la settimana scorsa a San Benedetto del Tronto ha aggredito un immigrato iracheno.

Il pollice verso del “generale” Vannacci

La scena si chiude sul gesto del pollice verso di Vannacci, segno della ‘condanna a morte’, nel video tanto invocata dal pubblico sugli spalti.

Il primo a rispondere è uno dei quattro ‘giustiziati’, Giuseppe Conte: “Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? – attacca il leader pentastellato – È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo?”.

“Strilla come una cornacchia”, gli risponde a stretto giro il leader di FnV. Anche un altro dei vertici del Campo largo, il rossoverde Angelo Bonelli, condanna l’accaduto: “Il metodo Trump – spiega il deputato di Avs – , basato su delegittimazione e spettacolarizzazione della violenza, arriva in Italia e va a sostegno di Vannacci”.