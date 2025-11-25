Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è tornato a dare spettacolo. Una settimana fa, durante evento pubblico a Caracas, Maduro ha cantato il celebre brano “Imagine”, di John Lennon, invocando la pace nel mezzo delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il video della sua esibizione era diventato virale sul web. Ora, a distanza di qualche giorno, il presidente si è dato al ballo durante un comizio.

Il video di Maduro che balla durante un evento

Dal canto al ballo. Maduro, durante un evento, si è messo a ballare sulle note di un remix di un suo discorso. Poco prima dell’esibizione, il cui video sta facendo il giro del web, ha esortato i giovani a “mettersi in contatto con gli studenti negli Stati Uniti” e a chiedere dialogo e pace invece della guerra.