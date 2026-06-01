Un evento raro e spettacolare ha catturato l’attenzione di migliaia di persone nelle Filippine. Una brillante palla di fuoco proveniente dallo spazio ha attraversato il cielo sopra il vulcano Mayon, uno dei più attivi dell’arcipelago, proprio mentre era in corso una fase eruttiva. Il fenomeno è stato ripreso in diretta dalle telecamere di sorveglianza del sistema di monitoraggio vulcanico, regalando immagini che in poche ore hanno fatto il giro del mondo.

La meteora è apparsa alle 22.33 ora locale sull’isola di Luzon, mostrando una scia luminosa intensa prima di dissolversi nell’atmosfera. Gli esperti hanno chiarito che si è trattato di un normale frammento cosmico entrato nell’atmosfera terrestre e disintegratosi prima di raggiungere il suolo. Nessun impatto diretto, dunque, con le pendici del Mayon, ma una coincidenza eccezionale che ha unito due potenti fenomeni naturali nello stesso istante.

Secondo gli studiosi, eventi simili non sono rarissimi dal punto di vista astronomico, ma è estremamente insolito che una meteora venga immortalata proprio sopra un vulcano in piena attività. Il contrasto tra il bagliore del corpo celeste e i bagliori della lava ha creato una scena suggestiva, diventata subito virale sui social e rilanciata dagli osservatori scientifici internazionali.