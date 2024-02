Il video della rapina all’ufficio postale avvenuta ieri, giovedì 1 febbraio, a San Marco in Lamis in provincia di Foggia. La rapina è stata audace e spettacolare ed è stata ripresa da una telecamera. I malviventi si sono recati sul posto con un escavatore ed hanno preso di mira l’ufficio postale di Piazza Europa. L’obiettivo era di impossessarsi dei fondi destinati al pagamento delle pensioni. Fondi che erano evidentemente stati consegnati nell’ufficio poche ore prima.

Il video della rapina alla Posta di San Marco in Lamis con la ruspa

La rapina è avvenuta di notte: la ruspa usata è stata prelevata da un cantiere nelle vicinanze. I ladri hanno attaccato il bancomat dell’ufficio postale agendo con precisione. Dopo aver sventrato lo sportello bancomat ed aver rubato almeno 325mila euro, i ladri hanno ostacolato l’intervento delle forze dell’ordine appiccando un incendio ad un suv messo di traverso sulla statale San Marco – San Giovanni. L’azione è stata compiuta con lo scopo di creare caos e bloccare il traffico.

Sul luogo del crimine, i Carabinieri e la scientifica hanno compiuti diversi rilievi. La cittadinanza è in attesa di ulteriori sviluppi. Il sindaco della cittadina pugliese, Michele Merla, all’Ansa ha detto: “Si tratta di un evento terribile. Il danno è enorme. L’ufficio postale, l’unico presente nel paese, potrebbe restare inagibile per mesi. Oggi era giorno di riscossione delle pensioni. Siamo costernati soprattutto per la popolazione anziana”.