Il presidente francese Emmanuel Macron si trova in Kenya per il vertice “Africa Forward”. In un video diffuso dall’emittente Bfmtv è stato immortalato mentre fa jogging insieme al maratoneta Eliud Kipchoge.

Macron, a margine del forum “Africa forward” di Nairobi, ha firmato una serie di accordi di cooperazione tra la Francia e il Kenya per la crescita economica. Si tratta di un partenariato del valore complessivo di 800 milioni di dollari. Tra i vari progetti, la ristrutturazione e la modernizzazione della ferrovia suburbana di Nairobi. Previsti poi interventi nei settori di sanità, istruzione, alimentazione, tecnologia digitale, energia ed infrastrutture, oltre al sostegno di Parigi ai piani del Kenya per lo sviluppo dell’energia nucleare. La Francia ha organizzato per la prima volta questo forum in un paese africano di lingua anglofona.