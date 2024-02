Volo partito da Bergamo finisce fuori pista durante l’atterraggio. E’ accaduto sabato 3 febbraio intorno alle 14 all’aeroporto di Vilnius, in Lituana. L’aereo era partito da Orio al Serio: per cause ancora da accertare è finito fuoripista durante l’atterraggio. Il pilota è riuscito poi a rientrare in pista ed arrivare fino al gate.

Volo partito da Bergamo atterra fuori pista

Secondo l’Aviation Safety Network, a bordo c’erano 185 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Non sono stati segnalati feriti. L’Airbus A320 della Avion Express, come si vede nel video, sconfina nell’erba finendo per essere ricoperto di fango.

L’aereo ha subito alcuni danni ai pannelli inferiori. L’incidente ha costretto l’aeroporto a fermare tutti i voli in entrata e in partenza per circa due ore e mezza, con i voli dirottati verso gli aeroporti di Kaunas e Palanga sempre in Lituania.

Aperta un’indagine

Avion Express ha spiegato al MailOnline che è stata un’indagine per individuare la causa esatta del fuoripista che possono verificarsi a causa di errori del pilota, fattori ambientali e condizioni della pista: “La cosa più importante è che tutti i 179 passeggeri e i nostri 6 membri dell’equipaggio siano sani e salvi senza che abbiano subito lesioni durante l’incidente. A bordo, durante il fuoripista, erano tutti calmi e seguivano le istruzioni dei membri dell’equipaggio. Esprimiamo le nostre più sentite scuse e il più sincero sostegno a tutti coloro che erano a bordo”.