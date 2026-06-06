La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi simbolo di Washington, negli Stati Uniti, è stata finalmente riempita d’acqua dopo diverse settimane di lavori e di restyling fortemente voluti dall’amministrazione Trump. Stando a quanto dichiarato dalla Casa Bianca, il riempimento completo dovrebbe concludersi entro domenica, mentre tutti gli interventi di riverniciatura e protezione della superficie sono già stati completati. La Reflecting Pool, lunga circa 610 metri, si estende tra il Lincoln Memorial e il Monumento a Washington ed è uno dei luoghi più visitati della capitale statunitense. Il suo restyling, stando ai documenti federali, sarebbe costato circa 13 milioni di dollari, a fronte di una spesa stimata compresa tra 1,5 e 2 milioni di dollari.