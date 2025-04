Antonio Gramsci è il modello culturale degli ideologhi della destra americana. Gli uomini che danno corpo e ispirazione alla politica di Donald si ispirano a Gramsci nel definire le loro battagli culturali pur dall’altra sponda del mare delle ideologie. Non nelle idee ma nella tecnica di dominio culturale.

“Ecco il comunista preferito di MAGA. Attivisti conservatori come Christopher Rufo si ispirano ad Antonio Gramsci, il pensatore marxista del XX secolo che elaborò un piano di battaglia per vincere le guerre culturali” è il titolo di un articolo di Kevin T. Dugan sul Wall Street Journal.

La scoperta di Antonio Gramsci come modello non è esclusiva americana. Già un anno fa, il ministro italiano della cultura Alessandro Giuli aveva pubblicato un libro, Gramsci è vivo, sulla lotta per la egemonia culturale.

Christopher Rufo, scrive Dugan, è forse l’attivista conservatore più influente degli Stati Uniti. L’anno scorso ha guidato la campagna che ha spinto l’Università di Harvard a sostituire Claudine Gay come presidente. Le sue crociate hanno plasmato le politiche aggressive del presidente Trump nei confronti di università d’élite come Harvard.

Nell’ultimo anno, Rufo ha lavorato a un libro intitolato “How the Regime Rules”, che descrive come un “manifesto per la Nuova Destra”. Al centro di tutto c’è un’ispirazione sorprendente: il pensatore comunista italiano Antonio Gramsci, a lungo un incubo dei conservatori americani.

“Gramsci, in un certo senso, fornisce il diagramma di come funziona la politica e del rapporto tra tutte le sue componenti: intellettuali, istituzioni, leggi, cultura, folklore”, ha affermato Rufo. Gramsci morì nel 1937, ma può essere considerato il padre ispiratore delle odierne guerre culturali.

Fervente oppositore del dittatore fascista italiano Benito Mussolini, ricorda Dugan, trascorse gran parte del suo ultimo decennio in carcere, dove sviluppò un nuovo modo di pensare la politica, che poneva la cultura, piuttosto che l’economia, al centro della lotta di classe.

Gramsci e i “Quaderni del carcere” ispirano la destra

Nei suoi “Quaderni del carcere”, Gramsci si chiedeva perché gran parte della classe operaia italiana sostenesse il partito fascista di estrema destra di Mussolini, esattamente l’opposto di quanto previsto dalla teoria economica marxista. Trovò la risposta in quella che chiamava “egemonia culturale”, una forma di potere che convinceva la gente comune ad abbracciare idee e politiche che altrimenti non avrebbe sostenuto.

Gramsci “offre un modo di pensare a come la legittimità intellettuale e morale venga mantenuta e rafforzata attraverso pratiche culturali, il che è utile”, ha affermato Jonathan Keeperman, fondatore e caporedattore di Passage Press, che pubblica libri di scrittori di estrema destra.

In particolare, Gramsci ha sottolineato l’importanza delle università nel plasmare la cultura. Questo lo rende un modello per i conservatori americani nella loro “lotta contro la teoria critica della razza, contro l’ideologia trans, contro gli istituti di istruzione superiore sottomessi, contro la DEI”, ritiene Rufo.

[DEI sta per diversità, equità e inclusione e mira a promuovere il trattamento equo e la piena partecipazione di tutte le persone, in particolare dei gruppi che sono stati storicamente sottorappresentati o soggetti a discriminazione basata sull’identità o sulla disabilità.]

La lotta della destra contro quella che considera un’egemonia culturale di sinistra è diventata sempre più centrale nella politica educativa di Trump.

Le università hanno cancellato le iniziative DEI dai loro siti web, per paura di vedersi soppressi i finanziamenti governativi. La Columbia University, epicentro delle proteste filo-palestinesi, si è vista negare 400 milioni di dollari di fondi federali e ha accettato di sottoporre il suo dipartimento di Studi Mediorientali a procedura fallimentare.

Contro i giornalisti

Allo stesso modo, Gramsci attaccava i giornalisti italiani del suo tempo, definendoli portavoce del potere costituito, che nel suo caso si riferiva a Mussolini e alla Chiesa cattolica romana. Ci sono evidenti somiglianze tra il mondo politico di Gramsci e il nostro. Quando scriveva, negli anni ’20 e ’30, enormi cambiamenti tecnologici, politici e culturali stavano destabilizzando i governi di tutto il mondo, lasciando instabile l’equilibrio di potere globale. “Il vecchio mondo sta morendo, e il nuovo mondo lotta per nascere”, scrisse Gramsci del suo periodo, che chiamò “interregno”.

Oggi, scrive Dugan, il mondo sembra un’immagine speculare di ciò che Gramsci aveva in mente. “Poche figure sembrano meno suscettibili all’appropriazione da parte della destra di Antonio Gramsci”, ha scritto un gruppo di studiosi in “World of the Right: Radical Conservatism and Global Order”, un libro pubblicato lo scorso anno dalla Cambridge University Press.

Figure di destra come l’italiana Giorgia Meloni, la francese Marine Le Pen e il brasiliano Jair Bolsonaro hanno tutte citato la sua influenza. Javier Milei, il presidente libertario di destra dell’Argentina, ha dichiarato a Tucker Carlson in un’intervista del 2023 di aver dovuto “condurre una guerra culturale ogni singolo giorno” perché i suoi oppositori di sinistra “non hanno problemi a infiltrarsi nello Stato e a impiegare le tecniche di Gramsci: sedurre gli artisti, sedurre la cultura, sedurre i media o intromettersi nei contenuti educativi”.

Negli Stati Uniti, l’influenza del pensatore italiano crebbe più lentamente. Il nome di Gramsci compare negli scritti dei pensatori paleoconservatori Paul Gottfried, Thomas Fleming e Sam Francis, che influenzarono la candidatura presidenziale repubblicana di Pat Buchanan negli anni ’90. Uno dei maggiori sostenitori di Gramsci nell’era pre-Trump fu Andrew Breitbart, fondatore di Breitbart News, che citò il suo assioma secondo cui “la politica è a valle della cultura”.

Più recentemente, scrittori di estrema destra come Curtis Yarvin, che ha influenzato il vicepresidente J.D. Vance, hanno parlato di come conquistare il potere attraverso una guerra culturale.

Per Rufo, questa strategia ha già prodotto una manciata di successi e intende continuarla. “Penso che il lavoro che ho svolto negli ultimi cinque anni giustifichi l’approccio generale e sia diventato quello dominante della destra politica e della stessa amministrazione Trump”, ha affermato.

«La destra ha bisogno di un Gramsci», ha aggiunto Rufo, «e la mia ambizione è quella di ricoprire un ruolo simile, quello di architetto della nuova politica di destra».