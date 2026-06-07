La classifica Altroconsumo 2026 indica Alassio come la spiaggia più cara d’Italia, con una spesa media settimanale per ombrellone e due lettini tra le più alte del campione analizzato. Il dato ha subito acceso il dibattito estivo sul caro ombrelloni, ma si basa su un’indagine limitata a 10 località e 222 stabilimenti, un perimetro ristretto rispetto alle migliaia di spiagge presenti in Italia. Dentro questo campione, Alassio risulta effettivamente in cima con circa 368 euro a settimana per la prima fila.

I limiti del campione e il confronto parziale

Il problema principale riguarda la rappresentatività dei dati. L’indagine fotografa solo una piccola parte del mercato balneare italiano e non include molte realtà di fascia alta. Per questo motivo, definire Alassio “la più cara d’Italia” in senso assoluto rischia di essere fuorviante. Il confronto con altre località del panel mostra comunque differenze significative, ma non esaurisce il quadro complessivo dei prezzi delle spiagge italiane.

I beach club di lusso fuori dalle classifiche

Fuori dalle rilevazioni ufficiali esiste un segmento completamente diverso: i beach club di lusso. In diverse località italiane, dalle coste pugliesi alla Versilia fino al Lido di Venezia, si registrano prezzi giornalieri che possono superare anche i 500 o 1.000 euro per soluzioni premium. Si tratta di strutture esclusive con servizi aggiuntivi come concierge, gazebo privati e ristorazione di alto livello, spesso escluse dai principali studi sui costi balneari.

Un’estate di rincari diffusi

Il quadro generale dell’estate 2026 mostra comunque un aumento dei prezzi su scala nazionale. Secondo Altroconsumo, i costi sono cresciuti in media del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi cinque anni. Anche Federconsumatori segnala un aumento generalizzato, con una spesa media giornaliera in crescita. Tuttavia, gli incrementi più significativi si registrano in altre località turistiche, mentre Alassio resta una destinazione costosa ma inserita in un contesto balneare tradizionale.