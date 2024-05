Anziani, l’isolamento mette a rischio la salute. Come affrontarlo al meglio

L’isolamento degli anziani rappresenta una sfida significativa per la salute e il benessere della popolazione anziana. Uno studio condotto dall’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini ha evidenziato come la solitudine metta a repentaglio la salute degli over-65, influenzando negativamente la qualità della vita, il sonno e la salute mentale.

Secondo il Report sull’Indice di Vicinanza alla Salute, i dati raccolti indicano un preoccupante declino nella salute e nel benessere degli anziani, con particolare attenzione all’isolamento sociale e ai suoi effetti negativi. L’indicatore relativo a “Individuo e relazioni sociali” ha riportato un valore significativamente più basso per gli anziani, con solo 66 punti rispetto ai 101 della popolazione generale.

In particolare, l’analisi ha evidenziato un andamento preoccupante della salute mentale degli anziani, con un punteggio di soli 53 punti rispetto ai 100 rilevati nel 2017. Questo declino è associato a sintomi di depressione, scarsa soddisfazione per la propria vita e per il tempo libero.

Duilio Carusi, coordinatore dell’Osservatorio e adjunct professor alla Luiss Business School, sottolinea l’importanza di considerare l’isolamento degli over 65 come un fattore di rischio sanitario significativo. L’Istat ha già identificato il fenomeno come una nuova emergenza sociale nel 2020, evidenziando che il 40% degli over 74 vive da solo. Tuttavia, l’isolamento degli anziani rimane spesso un problema trascurato e poco visibile.

Carusi osserva che gli anziani autosufficienti, che non sono seguiti quotidianamente, sono spesso i più colpiti dall’isolamento. Questo suggerisce la necessità di interventi mirati per prevenire e affrontare l’isolamento sociale negli anziani e migliorare la loro salute e il loro benessere complessivi.

L’importanza delle relazioni sociali negli anziani

Le relazioni sociali svolgono un ruolo cruciale nella vita degli anziani, contribuendo al loro benessere emotivo, psicologico e fisico. L’interazione sociale aiuta a ridurre il rischio di depressione, ansia e altri disturbi mentali, migliorando la qualità della vita e la salute generale.

Promuovere la partecipazione degli anziani a attività sociali e comunitarie può aiutare a contrastare l’isolamento sociale e migliorare il loro benessere complessivo. Iniziative come gruppi di supporto, centri anziani e programmi di volontariato offrono opportunità per socializzare, condividere esperienze e mantenere un senso di appartenenza e scopo.

Strategie per affrontare al meglio la situazione

Esistono diverse strategie che possono essere adottate per affrontare l’isolamento sociale negli anziani e promuovere il loro benessere: