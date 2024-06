Un pluripregiudicato di 45 anni originario di Vittoria in provincia di Ragusa, ma residente da anni a San Donato Milanese, è stato arrestato dai poliziotti perché nella Audi Q3 che aveva preso a noleggio sono stati trovati 108 kg di hashish.

La droga era nascosta all’interno del bagagliaio dell’auto, in tre grossi involucri a forma di parallelepipedo. Sequestrati anche 10.000 euro in banconote da 50 euro custodita all’interno di un marsupio. Il quarantacinquenne è stato portato in carcere a Ragusa. Secondo gli investigatori la droga sequestrata, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro.