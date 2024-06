Oroscopo Capricorno, settimana 16-22 giugno 2024, buona per comprare un’auto.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio)

Oroscopo dell’amore Capricorno questa settimana

Anche se questa settimana avrà molti colpi di scena nella tua vita romantica, è bene essere pazienti e sinceri. Sii cordiale con l’amante e condividi anche le emozioni senza inibizioni. Puoi anche esprimere i tuoi sentimenti con la persona che ti piace senza inibizioni per ottenere una risposta positiva. Il romanticismo in ufficio è positivo, ma i Capricorno sposati devono evitarlo per sempre.

Oroscopo del lavoro Capricorno questa settimana

Il tuo impegno e la tua sincerità giocheranno un ruolo importante nel portare a termine ogni compito assegnato. La prima metà della settimana potrebbe non essere produttiva e questo potrebbe suscitare critiche da parte degli anziani. Tuttavia, supererai questo problema non appena le cose saranno sulla buona strada. Evita la politica d’ufficio e dovresti essere abbastanza intelligente da negoziare con i membri del team mentre gestisci le attività del team. Questa settimana è il momento giusto per avviare nuove partnership commerciali. Possono esserci anche situazioni in cui riceverai riconoscimenti da clienti stranieri.

Oroscopo dei soldi Capricorno questa settimana

È probabile che riceverai alcune quote di proprietà che potrebbero appartenere ai tuoi antenati. Gli studenti universitari potrebbero aver bisogno di finanziamenti per le tasse e altri scopi di ammissione. Le imprenditrici riceveranno assistenza governativa e sarai anche bravo a ristrutturare la casa. Alcuni Capricorno tenteranno la fortuna nel mercato azionario, ottenendo buoni rendimenti. Questa settimana è buona anche per acquistare un’auto.

Oroscopo della salute del Capricorno questa settimana La tua salute ti darà qualche problema questa settimana. È bene sottoporsi ad un check-up completo del corpo. Inizia la giornata con l’esercizio fisico ed evita sia gli alcolici che le bevande gassate. Coloro che hanno dolori alle articolazioni avranno bisogno di farmaci. Le donne incinte e gli anziani dovrebbero prestare attenzione mentre salgono su un treno o un autobus