“Basta weekend lunghi, i senatori devono lavorare di più, anche il venerdì e il lunedì”. Non usa mezzi termini il Presidente del Sebato, Ignazio La Russa, per bacchettare gli addetti ai lavori. Il politico di Fratelli d’Italia ha scritto una lettera ai “colleghi”, invitando a ridurre i ritardi sui provvedimenti da approvare, soprattutto in una fase “ingolfata” come quella che precede la pausa estiva.

“C’è l’urgenza, dove necessario, di riunioni anche il lunedì e il venerdì, per dedicare quei giorni ad audizioni e altre fasi istruttorie, così da garantire la piena operatività delle Commissioni, con votazioni il martedì mattina e il giovedì pomeriggio”, scrive La Russa, che aggiunge “si sono registrati ritardi nell’esame in Assemblea, dovuti anche al rallentamento dei lavori in Commissione, a prescindere dalle tempistiche legate alle istruttorie del governo o alle coperture finanziarie”.

Dario Parrini del Partito Democratico, vicepresidente della commissione, ha criticato duramente la lettera del presidente del Senato: “Sarebbe molto più saggio smettere di umiliare il Parlamento con ritmi di approvazione dei decreti-legge senza precedenti. È un abuso della decretazione d’urgenza, la proposta di La Russa sarebbe solo una soluzione palliativa. Serve una riforma istituzionale come la previsione del voto a data certa sui disegni di legge, un tema su cui sono in corso diversi disegni di legge di revisione costituzionale all’esame”.