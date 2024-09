Chi era Paola Marella: vita privata e carriera, tutto sull’architetto scomparsa improvvisamente

Chi era Paola Marella, morta a 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore al seno: tutto sulla regina di Real Time.

Elegante, raffinata, professionalmente molto preparata e con un’enorme generosità. Tutto questo era Paola Marella che è stata architetto e conduttrice televisiva prima di perdere la battaglia contro il tumore a soli 61 anni. Nata a Milano, il 16 febbraio 1963, dopo la maturità classica, si era laureata al Politecnico di Milano in Architettura degli interni. Inizialmente, ha lavorato come agente immobiliare, ma negli anni Novanta, ha deciso di dare una svolta alla propria carriera aprendo una società di mediazione immobiliare assieme alla Direttrice Vendite del gruppo in cui lavorava.

Pochi anni dopo, arriva il debutto in televisione e l’inizio di una seconda carriera. Dal 2006 al 2013 ha condotto infatti su Real Time Cerco casa disperatamente in cui aiutava i clienti a trovare non solo la casa dei sogni, ma soprattutto quella più adatta alle proprie esigenze. Su Cielo, invece, ha condotto il programma “I consigli di Paola” e su La 7 la trasmissione “A te le chiavi”. Paola Marella che è riuscita a portare l’architettura in tv, su Sky Uno, inoltre, ha condotto il programma Un sogno in affitto.

La vita privata di Paola Marella

Paola Marella è sempre stata una persona molto schiva e riservata al punto da essere stata paparazzata pochissime volte, se non durante lo shopping in via Montenapoleone. Della sua vita privata si sa pochissimo e le uniche informazioni sono quelle che arrivano dal suo sito internet. “A Milano ho incontrato mio marito Nico, che mi sopporta amorevolmente da innumerevoli anni, e ha emesso il suo primo vagito nostro figlio Nicola”, si legge.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Paola si era lasciata andare ad una dolce dedica per il figlio Nicola condividendo un video con le immagini più belle e importanti della sua famiglia. Mentre scorrono le foto di Paola, del marito e del figlio, sia di ieri che di oggi, si legge:

“Diventare genitori ci ha fatto scoprire un amore che non conoscevamo, un amore incondizionato e totale. E tu, Nicola, sei molto più di ciò che avremmo mai potuto desiderare. Ogni giorno con te è un dono prezioso e oggi che compi 29 anni vogliamo dirti quanto ci rendi orgogliosi, non solo per i tuoi successi ma anche per come hai sempre saputo reagire tutte le volte che la vita ti ha messo alla prova. Perché con determinazione hai sempre affrontato ogni difficoltà – aveva sottolineato Marella – con intelligenza hai trovato soluzioni là dove altri avrebbero visto solo problemi e con la tua inconfondibile ironia hai saputo strappare un sorriso anche nei momenti più bui”.

“Che questo nuovo anno di vita ti porti tutte le soddisfazioni che meriti, a cominciare dall’impegno professionale che stai per intraprendere e che, siamo certi, sarà l’inizio di un viaggio straordinario. Perché continuerai a seguire il tuo cammino con la stessa intelligenza, sensibilità e passione che hai sempre avuto, con quella luce negli occhi e quel sorriso che ci riempiono il cuore di felicità. Noi siamo al tuo fianco con tutto il nostro amore. Buon compleanno Nicola, ti vogliamo un bene infinito e ricorda… il meglio deve ancora venire!”, aveva concluso Paola lo scorso 28 agosto, in occasione del compleanno del suo Nicola, l’ultimo trascorso al suo fianco.