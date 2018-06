Conegliano, il titolare bestemmia. Il dipendente va dal sindacato: “Non ce la faccio più”

CONEGLIANO (TREVISO) – Il titolare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] bestemmia e il dipendente va dal sindacato: “Fatelo smettere”.

È accaduto in una piccola azienda della sinistra Piave, nella zona di Conegliano, dove un dipendente si è rivolto pochi giorni fa alla Cgil. “Non è un nostro iscritto – racconta Nicola Atalmi – ma mi ha chiamato per chiedere un appuntamento”.

Quando se l’è trovato davanti, il sindacalista ha ricevuto l’insolita richiesta: “Il mio datore di lavoro bestemmia che manco un turco.Dovete intervenire. Non ce la faccio più”. La Cgil ha cercato di saperne di più: “Avete problemi con lo stipendio?” Nessuno. “Subite angherie o ingiustizie?”. No.

Solo bestemmie. “Non lo fa neanche per cattiveria, forse; proprio non riesce a trattenersi” spiega il dipendente.

“Ci troviamo di fronte ad una situazione incresciosa – ha spiegato la Cgil – ma su cui la giurisprudenza a livello sindacale non si pronuncia”.