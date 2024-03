Durante l’ennesima lite in famiglia bambino di otto anni chiama il 112 per salvare la mamma

Durante l’ennesima lite in famiglia chiama il 112 per salvare la mamma dalle minacce del padre. Protagonista della storia un bambino di soli otto anni. Tutto, raccontano le cronache, è avvenuto in provincia di Pisa.

Ma andiamo con ordine. L’altra sera, la coppia è in fase di separazione, il padre stava litigando con il figlio più grande, costringendo la moglie ad intervenire per evitare che la situazione precipitasse. Le sue parole non lo avrebbero calmato tanto che l’uomo, già denunciato in passato dalla donna, se l’è presa anche con lei, che subito dopo è stata colta da un malore. L’avrebbe minacciata e strattonata, fino a quando non è crollata, priva di forze. A questo punto il bambino, spaventato per la mamma, ha chiamato il 112. All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri il piccolo, raccontano le cronache, ha chiesto di poter salire con la mamma sull’ambulanza e le ha tenuta per mano per darle coraggio. Prima ancora ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni del fratello, rimasto a casa con il padre e i carabinieri.