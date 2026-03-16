Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto con ironia alle voci circolate sui social media di vari Paesi – tra cui la Russia – secondo cui sarebbe morto. In un video diffuso online, il leader israeliano prende in giro anche una teoria che sosteneva che in alcune immagini avesse sei dita, prova che secondo alcuni dimostrerebbe che i filmati sarebbero falsi.

Nel video, registrato oggi in un caffè, Netanyahu appare mentre beve un cappuccino e commenta con tono sarcastico: “Amo il caffè. Amo il mio popolo. Come si comportano? In maniera fantastica”. Poi scherza sulle teorie complottiste aggiungendo: “Vuoi contare il numero delle dita?”.