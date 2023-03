Andrea Cecca, 28 anni, è morto in un incidente stradale vicino Prati di Tivo (Teramo) mentre stava festeggiando la guarigione da un altro terribile sinistro che lo aveva visto vittima quattro anni prima.

E’ il destino beffardo capitato al giovane, di Tivoli, deceduto sabato sera, 4 marzo. La jeep su cui viaggiava, con alla guida lo zio, Giorgio Bellachioma, 48enne, è finita fuori strada ed è precipitata in una scarpata, dopo un volo di 50 metri. Zio e nipote sono morti sul colpo, mentre le rispettive compagne sono rimaste ferite in maniera non grave. I quattro stavano tornando dalla località sciistica di Prati di Tivo, dove avevano trascorso una giornata insieme.

La riabilitazione durata 4 anni

Nel 2019, racconta Il Messaggero, Andrea Cecca era rimasto su una sedia a rotelle in seguito a un incidente stradale. Poi, dopo tanta riabilitazione, era riuscito a rialzarsi e a camminare con un deambulatore.

Incidente Prati di Tivo, morto 28enne e lo zio

E così sabato lo zio aveva organizzato una gita fuori porta per festeggiare il nipote. Sulla strada del ritorno, però, è avvenuta la tragedia. La jeep è uscita di strada lungo la provinciale 43 in corrispondenza di un tornante, ha sfondato il guardrail e, rotolando su se stessa, è precipitata in un dirupo. Il 28enne, sul sedile anteriore del passeggero, e lo zio, alla guida, sono morti sul colpo.

Per la difficoltà nel raggiungere la vettura, i soccorritori hanno impiegato tutta la notte per riuscire a recuperare i corpi. La fidanzata del ragazzo e la compagna dello zio, invece, sono state sbalzate dall’urto fuori dall’abitacolo. Si sono salvate restando aggrappate alle reti di protezione che trattengono i massi.

Forse dovresti anche sapere che…