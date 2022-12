Mondiali, record di ascolti per Francia-Marocco, oltre 12 milioni, oggi domenica 18 finale con Argentina-Francia.

Record di ascolti per Francia-Marocco, anticamera della finale del Mondiale di calcio Qatar 2022. Match atteso per i suoi riflessi geo-politici, per la bravura dei giocatori, per un evento sportivo inedito con squadre in gran spolvero. Sfiorati i 12 milioni di media. Per la precisione 11.803.000. Pazzesco lo share: 49,8%. Ma il secondo tempo della partita, con il Marocco arrembante nel tentativo di recuperare il gol di svantaggio, gli ascolti sono ulteriormente migliorati toccando la cifra di 12.239.000 con uno share da Guinness: 50,39%.

TANTI FRANCESI DI ORIGINE AFRICANA

Ecco perché il match aveva (anche) il sapore del derby. La Francia multietnica – 13 giocatori hanno origini africane – contro il Marocco ex colonia che aveva giocatori nati in cinque Paesi europei. Cioè: Italia (1),Belgio (4), Francia (2), Olanda (4), Spagna (2). Solo il portiere Yassine Bounou è nato oltre oceano, a Montreal (Canada); uno spilungone di 195 cm, al Siviglia da tre anni, autentico protagonista di questo Mondiale.

Portavoce, nella notte di Doha, della squadra, ha detto al cronista de Le Matin: ”Abbiamo giocato una grande partita ma non siamo riusciti a realizzare il sogno di raggiungere la finale. Siamo comunque orgogliosi del nostro percorso e voglio ringraziare tutti i compagni per l’impegno che ci hanno messo nonostante i guai fisici”. Il Marocco, dopo questo Mondiale, vale complessivamente 241,1milioni; 191,5 i soli titolari. Curiosità: La Rosa del Marocco è stata composta da giocatori provenienti da 10 campionati, Qatar compreso.

LA FRANCIA HA SPENTO I SOGNI DEL MAROCCO AI MONDIALI

Ma non è stato facile. In gol dopo soli 5 minuti con una prodezza di Teho Hernandez, i Blues hanno sofferto e rischiato trovando il raddoppio solo nel finale con il subentrato (da una quarantina di secondi) Kolo Muani ispirato da Mbappe’. Curiosità: il Marocco è stato trafitto da una combinazione di due africani: Kolo è nato da genitori del Congo, Kyllan ha il papà del Camerun e la mamma algerina.

DOMENICA 18 IL GRANDE FINALE ARGENTINA-FRANCIA (ORE 16)

Si annuncia un finale show. Tra due nazionali in eccellenti condizioni di forma , guidate da due fenomeni: Messi e Mbappe’. Una sfida da leggenda. E ci sono altre stelle da seguire come l’argentino Alvarez (il più giovane, dopo Pele’, ad avere segnata una doppietta in una semifinale del Mondiale) e il francese-ovunque Griezmann. Concludendo: tira aria di grande spettacolo e nuovo primato di telespettatori.