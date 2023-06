Pallanuoto, Pro Recco sul tetto d’Europa. Per la terza volta consecutiva la pallanuoto azzurra ha vinto la Champions, la undicesima della sua straordinaria storia. Questa volta ha battuto a Belgrado ancora il Novi Beograd 14-11.

Un triplete magico dopo la Coppa Italia e lo Scudetto. Nella piscina gremita il trionfo è stato ineccepibile. Sono trascorsi 58 anni dal primo trionfo europeo. L’impresa di tre Champions di fila era riuscita soltanto alla Mladost Zagabria tra il 1968 e il 1970.

La squadra bianco- celeste ha dominato in lungo e in largo. La finale è stata dominata dall’inizio alla fine al di là del punteggio. Questi i marcatori: Ivocic (3), Zalanki (4) Di Fulvio (4) Jounger, Velotto e Hallock (1). Il trionfo di Belgrado chiude uno straordinario 2023.

Pro Recco nella storia: nessuno prima delle calottine bianco-celeste era riuscito a vincere tre Champions consecutive.

VITTORIA STORICA

La pallanuoto Pro Recco corona una serie di successi europei cominciati nel 1965. Ha detto Ivovic: ”Questa vittoria è storica ed è frutto dell’ambiente che si è creato negli ultimi anni. Siamo una famiglia e si è visto anche stavolta, nel momento di difficoltà dopo l’espulsione di Echenique: 4 minuti con l’uomo in meno ci hanno fortificato. Anzi, sono stati i migliori della gara dove abbiamo deciso la finale. Sembra paradossale ma e’ così, psicologicamente li abbiamo distrutti in quel momento. È stata una delle finali più dure, contro una squadra forte che è arrivata 2 anni di seguito fino a qui”.

Francesco Di Fulvio aggiunge: ”Sukno il nostro allenatore è incredibile. Si, è stata una serata emozionante. È da settembre che pensavamo a questa serata. Ci alleniamo per vivere momenti così”.

Conclude Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: ”Per la nostra regione è un orgoglio aver portato non solo in giro per l’Italia ma anche per l’Europa il marchio “LaMiaLiguria”, promuovendo il nostro territorio, sempre più pronto ad accogliere i turisti in arrivo dall’estero”.

CHAMPIONS ITALIANE

Sono 16 le Coppe Campioni conquistate dall’Italia: oltre alle 11 della Pro Recco, 3 appartengono al Posillipo, 1 alla Canottieri Napoli e 1 al Pescara.

LA SQUADRA PIÙ TITOLATA DEL MONDO NELLA PALLANUOTO

La Pro Recco Waterpolo 1913 è stata appunto fondata nell’estate 1913 con il nome di Rari Nantes Enotria. Nella sua storia ha vinto 35 scudetti (il primo nel 1959), 17 Coppe Italia, 11 Coppe dei Campioni e 8 Supercoppe Europee. Inoltre è l’unica squadra italiana ad aver vinto il Grande Slam (campionato, Coppa Italia, Coppa Campioni, Supercoppa Europea). La Pro Recco ha vinto anche 3 Scudetti nel Campionato di pallanuoto indoor e svariati titoli nel nuoto sincronizzato.