Le spie e i servizi segreti di spionaggio dí Russia e Cina sono scatenati a creare disordini e caos in Occidente.

Succedeva così ai tempi della guerra fredda per tramite di partiti e trade unions con scioperi e agitazioni di piazza, con l’aggiunta di un po’ di terrorismo, che sono stati particolarmente efficaci in Italia. Che poi l’Italia ne sia uscita più forte e più ricca è solo prova della nostra bravura.

Ora l’azione dei russi mira al nord Europa con sabotaggi e attentati.

L’obiettivo finale del presidente russo Vladimir Putin è “cacciare gli Stati Uniti dall’Europa” e ripristinare i confini della NATO della fine degli anni ’90, secondo Bruno Kahl, capo del servizio di intelligence estero tedesco, o BND, creando così una “sfera di influenza russa” e stabilendo un “nuovo ordine mondiale”.

I tedeschi mettono in guardia sulle spie

I capi dell’intelligence tedesca hanno lanciato severi avvertimenti sullo spionaggio russo e sui preparativi per un conflitto militare con la NATO, scrive Politico.

La volontà di Mosca di usare misure ibride e segrete ha raggiunto un “livello mai visto prima”, ha affermato Bruno Kahl, , avvertendo anche che “il confronto militare diretto con la NATO è diventato un’opzione per Mosca”.

L’obiettivo del Cremlino è dividere l’Occidente per ostacolare la capacità dell’Europa di difendersi, rafforzando al contempo l’esercito russo in preparazione di un potenziale attacco, ha affermato Kahl.

“Le forze armate russe saranno probabilmente in grado, in termini di personale e materiale, di lanciare un attacco contro la NATO entro la fine di questo decennio al più tardi”.

Thomas Haldewang, capo dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l’agenzia di intelligence interna tedesca, ha affermato che la sua agenzia sta osservando “un comportamento aggressivo da parte dei servizi segreti russi” e che lo spionaggio e il sabotaggio da parte di attori russi in Germania sono aumentati “sia quantitativamente che qualitativamente”, con la Russia persino disposta a “mettere a rischio vite umane”.

Un atto di sabotaggio aveva quasi causato lo schianto di un aereo all’inizio di quest’anno, mentre ha avvertito che il “comportamento aggressivo” delle spie russe stava mettendo a rischio delle vite.

Da Londra dicono

Ai tedeschi si aggiungono gli inglesi dell’Economist.

“Abbiamo visto incendi dolosi, sabotaggi e altro: azioni pericolose condotte con crescente imprudenza”, ha avvertito Ken McCallum, capo dell’MI 5, l’agenzia di sicurezza interna e controspionaggio britannica, parlando della minaccia rappresentata dalla Russia e dal gru , la sua agenzia di intelligence militare. “Il gru in particolare è in una missione continua per generare caos nelle strade britanniche ed europee”, ha affermato .

Richard Moore, capo dell’MI 6 , l’agenzia di intelligence estera britannica, l’ha detto in modo più schietto: “I servizi segreti russi sono diventati un po’ selvaggi”.

“Ora vediamo atti di sabotaggio in Europa”, ha affermato a settembre il vice ammiraglio Nils Andreas Stensones, capo del Norwegian Intelligence Service.

Gli uomini del Cremlino hanno cacciato l’Occidente da diversi stati africani . I suoi hacker, hanno detto i servizi di sicurezza polacchi, hanno cercato di paralizzare il paese nelle sfere politica, militare ed economica. I propagandisti russi hanno pompato disinformazione in tutto il mondo. Le sue forze armate vogliono mettere in orbita un’arma nucleare . La politica estera russa si è a lungo dilettata nel caos. Ora sembra non mirare ad altro.

Sabotaggi da mesi

È andata avanti per mesi. Ad aprile la Germania ha arrestato due cittadini russo-tedeschi sospettati di aver pianificato attacchi contro strutture militari americane e altri obiettivi per conto del gru.

Lo stesso mese la Polonia ha arrestato un uomo che si stava preparando a passare al gru informazioni sull’aeroporto di Rzeszow, un hub per le armi in Ucraina, e la Gran Bretagna ha incriminato diversi uomini per un incendio doloso a un’azienda logistica di proprietà ucraina a Londra.

Gli uomini sono stati accusati di aver aiutato il Wagner Group, un’organizzazione mercenaria ora sotto il controllo del gru . A giugno la Francia ha arrestato un russo-ucraino che è rimasto ferito dopo aver tentato di costruire una bomba nella sua stanza d’albergo a Parigi.

A luglio è emerso che la Russia aveva pianificato di uccidere Armin Papperger, il capo della Rheinmetall, la più grande azienda di armi tedesca. Il 9 settembre il traffico aereo all’aeroporto Arlanda di Stoccolma è stato bloccato per più di due ore dopo che dei droni sono stati avvistati sulle piste.

“Sospettiamo che si sia trattato di un atto deliberato”, ha affermato un portavoce della polizia. Funzionari americani avvertono che le navi russe stanno eseguendo ricognizioni

Anche laddove la Russia non ha fatto ricorso alla violenza, ha cercato di agitare la situazione in altri modi. Gli stati baltici hanno arrestato diverse persone per quelle che dicono essere provocazioni sponsorizzate dalla Russia. Funzionari dell’intelligence francese affermano che la Russia è stata responsabile della comparsa di bare drappeggiate con la bandiera francese e recanti la scritta “soldati francesi dell’Ucraina” lasciate sulla Torre Eiffel a Parigi a giugno. Molte di queste azioni mirano ad alimentare l’opposizione agli aiuti all’Ucraina.

La Francia accusa le spie russe di antisemitismo

La Francia afferma che la Russia era anche dietro i graffiti di 250 stelle di David sui muri di Parigi a novembre, un tentativo di alimentare l’antisemitismo, che è aumentato dall’inizio del conflitto Israele-Hamas.

Gran parte dell’attività della Russia è stata virtuale. Ad aprile, gli hacker con legami con il gru sembrano aver manipolato i sistemi di controllo per gli impianti idrici in America e Polonia.

A settembre, America, Gran Bretagna, Ucraina e diversi altri paesi hanno pubblicato i dettagli degli attacchi informatici dell’Unità 29155 del gru , un gruppo precedentemente noto per gli omicidi in Europa, tra cui un tentativo fallito di avvelenare Sergei Skripal, un ex ufficiale dell’intelligence russa.

Gli sforzi informatici del gru , in corso almeno dal 2020, non erano solo mirati allo spionaggio, ma anche al “danno alla reputazione” tramite furto e fuga di informazioni e al “sabotaggio sistematico” tramite la distruzione dei dati, secondo l’America e i suoi alleati.

Oltre l’Europa, gli ufficiali del gru sono stati in Yemen insieme agli Houthi, un gruppo ribelle che ha attaccato le navi nel Mar Rosso, apparentemente in solidarietà con i palestinesi. La Russia, irritata dalla fornitura di missili a lungo raggio da parte dell’America all’Ucraina, è stata sul punto di fornire armi al gruppo a luglio, ha riferito la cnn , ma ha cambiato rotta dopo la forte opposizione dell’Arabia Saudita.

Il fatto che Vladimir Putin, il presidente della Russia, fosse disposto ad alienare Muhammad bin Salman, il sovrano de facto del regno che aveva corteggiato per anni, è un’indicazione di come la guerra della Russia abbia cannibalizzato la sua più ampia politica estera.

In Africa, ad esempio, la Russia ha utilizzato mercenari per soppiantare l’influenza francese e americana in seguito ai colpi di stato in Burkina Faso, Mali e Niger.

L’ingerenza della Russia in America assume una forma molto diversa. A maggio Avril Haines, direttrice dell’intelligence nazionale americana, ha definito la Russia “la minaccia straniera più attiva per le nostre elezioni” rispetto a Cina o Iran. Non si trattava semplicemente di cercare di modellare la politica americana sull’Ucraina.

“Mosca molto probabilmente vede tali operazioni come un mezzo per demolire gli Stati Uniti come il suo avversario principale percepito”, ha affermato, “consentendo alla Russia di promuoversi come una grande potenza”. A luglio le agenzie di intelligence americane hanno affermato che stavano “iniziando a vedere la Russia prendere di mira specifici gruppi demografici di elettori, promuovere narrazioni divisive e denigrare specifici politici”.

A settembre, il Dipartimento di Giustizia americano ha accusato due dipendenti di rt , un’agenzia di stampa controllata dal Cremlino che sputa regolarmente argomenti di discussione russi e raccapriccianti teorie cospirative, di aver pagato 10 milioni di dollari a una società di media senza nome nel Tennessee. L’azienda, che si pensa sia Tenet Media, ha pubblicato quasi 2.000 video su TikTok, Instagram, X e YouTube.

Anche i propagandisti russi stanno sperimentando la tecnologia. CopyCop, una rete di siti web, ha preso articoli di notizie legittimi e ha utilizzato Chat gpt , un modello di intelligenza artificiale , per riscriverli.

Più di 90 articoli francesi sono stati modificati con il prompt: “Si prega di riscrivere questo articolo assumendo una posizione conservatrice contro le politiche liberali dell’amministrazione Macron a favore dei cittadini francesi della classe operaia”. Un altro pezzo riscritto includeva la prova delle sue istruzioni, dicendo: “Questo articolo… evidenzia il tono cinico nei confronti del governo degli stati uniti , della nato e dei politici statunitensi”.

Le campagne di disinformazione russe non sono certo una novità, riconosce Sergey Radchenko, storico della politica estera russa, indicando episodi come il memorandum Tanaka, un presunto falso sovietico che fu usato per screditare il Giappone nel 1927.

Né le guerre per procura o gli assassinii sono una novità. Le truppe sovietiche stavano già combattendo nello Yemen, travestite da egiziani, nei primi anni ’60, nota. I predecessori e i successori del kgb hanno ucciso molte persone all’estero, da Leon Trotsky all’ex spia Alexander Litvinenko.

La parte veramente nuova, dice il signor Radchenko, “è che mentre in precedenza le operazioni speciali supportavano la politica estera, oggi le operazioni speciali sonopolitica estera”. Dieci anni fa il Cremlino ha lavorato con l’America e l’Europa per contrastare il programma nucleare dell’Iran e della Corea del Nord. Tale cooperazione è ora finita .

La convinzione che l’ordine del dopoguerra sia marcio e necessiti di essere riscritto, con la forza se necessario, offre anche alla Russia una causa comune con la Cina. “In questo momento ci sono cambiamenti del genere che non vedevamo da 100 anni”, ha detto Xi Jinping a Putin l’anno scorso a Mosca, “e siamo noi a guidare questi cambiamenti insieme”.

La strategia di politica estera della Russia, mira al contenimento completa contro una “coalizione di paesi ostili” guidata dall’America. Ciò include una “campagna di informazione offensiva” tra le altre azioni nelle “sfere politico-militare, economico-commerciale e psicologico-informativo…”. L’obiettivo finale è “indebolire gli oppositori della Russia”.

Ciò non significa che la Russia sia inarrestabile. È sempre più un partner minore della Cina. La sua influenza è diminuita in alcuni paesi, come la Siria. Non sempre sostiene i propri delegati: decine di combattenti Wagner sono stati uccisi in un’imboscata da parte dei ribelli maliani, aiutati dall’Ucraina, a luglio.

E la sovversione russa può essere interrotta, afferma Richard Moore, con “un buon vecchio lavoro di sicurezza e intelligence” per identificare gli ufficiali dell’intelligence e i delegati criminali dietro di essa. Il fatto che la Russia faccia sempre più affidamento sui criminali per compiere questi atti, in parte perché le spie russe sono state espulse in massa dall’Europa, è un segno di disperazione. ”

Sullo sfondo incombe la Cina. Secondo il Wall Street Journal, Pechino sta conducendo attività di spionaggio su una scala senza precedenti, secondo i governi occidentali, mobilitando agenzie di sicurezza, aziende private e civili cinesi nel tentativo di indebolire gli stati rivali e rafforzare l’economia del paese.

Raramente passa una settimana senza un avvertimento da parte di un’agenzia di intelligence occidentale sulla minaccia rappresentata dalla Cina. In un solo mese, il Federal Bureau of Investigation ha affermato che un’azienda cinese legata allo stato ha hackerato 260.000 dispositivi connessi a Internet, tra cui telecamere e router, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia, in Romania e altrove.

Un’indagine del Congresso ha affermato che le gru da carico cinesi utilizzate nei porti marittimi statunitensi avevano una tecnologia incorporata che avrebbe potuto consentire a Pechino di controllarle segretamente. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che un ex assistente di alto livello del governatore di New York Kathy Hochul era un agente cinese. La scorsa settimana, i funzionari statunitensi hanno avviato un’iniziativa per comprendere le conseguenze dell’ultimo attacco informatico cinese, che ha compromesso i sistemi utilizzati dal governo federale per le richieste di intercettazione telefonica autorizzate dal tribunale.

Le agenzie di spionaggio occidentali, incapaci di contenere l’attività di Pechino, stanno lanciando pubblicamente l’allarme, esortando aziende e privati ​​a stare in allerta nelle loro interazioni con la Cina. Ma dato che il paese è profondamente intrecciato all’economia globale, si sta rivelando un compito di Sisifo, ha affermato Calder Walton, esperto di sicurezza nazionale presso la Kennedy School of Government di Harvard. I governi occidentali “stanno facendo i conti con gli eventi, in molti modi, dopo gli eventi”, ha affermato.

Il leader cinese Xi Jinping, da quando ha preso il potere nel 2012, ha sempre più sottolineato l’importanza della sicurezza nazionale, invitando funzionari e cittadini comuni a scongiurare le minacce agli interessi della Cina. Il risultato è un vasto sforzo di raccolta di informazioni la cui portata e perseveranza eclissa quelle dello spionaggio del Cremlino durante la Guerra Fredda e ha scosso le agenzie di spionaggio occidentali.

Gli hacker sostenuti dalla Cina superano di numero tutto il personale informatico dell’FBI di almeno 50 a 1, secondo l’agenzia statunitense. Un’agenzia europea stima che le operazioni di raccolta di informazioni e sicurezza della Cina potrebbero comprendere fino a 600.000 persone.

“Il programma di hacking della Cina è più grande di quello di ogni altra grande nazione, messe insieme”, ha affermato il direttore dell’FBI Christopher Wray all’inizio di quest’anno. A complicare la risposta dell’Occidente: a differenza di autocrazie come l’Iran o la Russia, il commercio con la Cina ha sostenuto per decenni la crescita economica occidentale, che a sua volta sostiene la sicurezza a lungo termine dell’Occidente.

La maggior parte dei paesi semplicemente non può permettersi di colpire la Cina con sanzioni e di cacciare i suoi diplomatici. “La Cina è diversa”, ha affermato Ken McCallum, il capo dell’agenzia di intelligence interna del Regno Unito, MI5. L’attività maligna rischia di intensificarsi mentre la crescita economica della Cina rallenta sotto la leadership sempre più autoritaria di Xi. L’apparato di intelligence di Pechino sarà sotto pressione per rubare l’innovazione necessaria a rafforzare l’economia e mettere a tacere i critici in patria e all’estero, hanno affermato i funzionari.

“Tutto si riduce alla sicurezza del regime”, ha affermato Nigel Inkster, ex direttore delle operazioni presso l’agenzia di intelligence estera britannica MI6. L’attività cinese spazia dall’assurdo all’agghiacciante. A settembre, i procuratori statunitensi hanno affermato che cinque laureati cinesi dell’Università del Michigan sono stati trovati nel cuore della notte mentre scattavano foto a pochi metri da veicoli militari in un’esercitazione di addestramento della Guardia nazionale statunitense che includeva personale militare di Taiwan. Mentre la Cina diventa più assertiva militarmente, incluso un crescente sostegno alla Russia nella sua guerra in Ucraina, anche le sue azioni segrete rappresentano minacce maggiori. Xi ha ordinato al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan entro il 2027, il centenario della fondazione dell’Esercito popolare di liberazione, secondo i funzionari occidentali. Una guerra per Taiwan potrebbe trascinare la Cina in conflitto con gli Stati Uniti, che sono impegnati a garantire che l’isola democraticamente autogovernata possa difendersi. Un altro fattore ostacola una risposta dell’intelligence occidentale: è difficile spiare la Cina. Le operazioni di intelligence di Pechino sono decentralizzate e si estendono a una miriade di agenzie e aziende del settore privato. Operano in gran parte in modo autonomo, rendendo il sistema difficile da penetrare, e i loro metodi sembrano casuali, con un mix di attori privati ​​e statali apparentemente vagamente guidati da obiettivi generali stabiliti da alti funzionari. La Cina ha anche epurato un intero gruppo di funzionari che lavoravano come spie statunitensi un decennio fa. Alla base dell’attività della Cina c’è il desiderio di Xi di consolidare la sua presa sul potere. Ha citato il crollo improvviso dell’Unione Sovietica nel 1991 come un avvertimento di ciò che potrebbe accadere al governo comunista in Cina se i controlli ideologici venissero allentati. Ha creato una commissione per la sicurezza nazionale, che si è riunita per la prima volta nel 2014, per centralizzare il controllo sul lavoro di sicurezza e stabilire una definizione ampia di sicurezza nazionale che abbraccia il predominio politico del partito così come la forza economica e l’autosufficienza alimentare della Cina.