Storica vittoria di Anthony Albanese alle elezioni in Australia. Secondo le proiezioni basate sui voti scrutinati, il premier uscente è stato riconfermato con una maggioranza solida in parlamento. Non accadeva da due decenni che un primo ministro uscente fosse rieletto. Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton. I laburisti di Albanese, con un terzo dei seggi scrutinati hanno già raggiunto la quota dei 76 deputati necessari per la maggioranza alla Camera. La maggioranza necessaria per governare è di 76 dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti.

Le parole di Albanese

Grande omaggio di Albanese agli australiani nel suo discorso per la vittoria alle elezioni. “Servire come vostro primo ministro è il più grande onore della mia vita”, ha detto, “ed è con un profondo senso di umiltà e un profondo senso di responsabilità che la prima cosa che faccio stasera è dire grazie al popolo australiano per la possibilità di continuare a servirlo”. Albanese, 62 anni, padre pugliese di Barletta. La sua stella si era un po’ appannata dopo la vittoria di tre anni fa. A ridargli smalto, è stata soprattutto la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump anche all’Australia, che ha compattato il Paese e penalizzato l’avversario, Dutton, la cui agenda è stata vista come troppo vicino al presidente americano.