Xbox Game Pass e PlayStation Plus: i giochi in uscita nel mese di settembre per gli abbonati

Scopriamo i giochi in uscita questo mese di settembre su Xbox Game Pass e su PlayStation Plus. Settembre è il mese dei rientri. Archiviate le vacanze, si ritorna al proprio lavoro o sui banchi di scuola o università. Lo sappiamo, non è un momento troppo amato dell’anno, ma con la giusta dose di intrattenimento ad alleviare lo stress del rientro tutto può apparire più semplice.

I videogiochi, in questo senso, sono una manna dal cielo. Per questo mese, per tutti gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass e PlayStation Plus, le novità da segnare sul calendario sono diverse. Scopriamo tutti i titoli confermati per questo mese di settembre, i giochi in uscita e quelli per gli abbonati.

Xbox Game Pass, i giochi di settembre

Star Trucker (Simulazione di guida) – 3 settembre

(Simulazione di guida) – 3 settembre Age of Mythology: Retold (Strategico) – 4 settembre

(Strategico) – 4 settembre Expeditions: A MudRunner Game (Simulazione di guida/Avventura) – 5 settembre

(Simulazione di guida/Avventura) – 5 settembre Riders Republic (Sport, Corse, Azione) – 11 settembre

(Sport, Corse, Azione) – 11 settembre Train Sim World 5 (Simulazione di guida) – 17 settembre

Di seguito i titoli che dal 15 settembre non saranno più disponibili su Xbox Game Pass.

Ashes of Singularity: Escalation

FIFA 23

Payday 3

Slime Rancher 2

SpiderHeck

You Suck At Parking

PlayStation Plus, i giochi di settembre

Harry Potter: Campioni di Quidditch (Azione/Sportivo) – 3 settembre

(Azione/Sportivo) – 3 settembre MLB The Show 24 (Sportivo/Simulazione) – 3 settembre

(Sportivo/Simulazione) – 3 settembre Little Nightmares 2 (Puzzle-platform/Avventura) – 3 settembre

Non sono pochi, invece, i giochi che da questo mese non saranno più disponibili su PlayStation Plus. Ci sono delle sorprese.

Horizon Forbidden West

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

Dragon Ball Xenoverse 2

NieR: Replicant

Marvel’s Midnight Suns

Alien: Isolation

Cloudpunk

Spiritfarer

13 Sentinels: Aegis Rim

Sniper Ghost Warrior: Contracts 2

Unpacking

Planet Coaster

Tutti i giochi in uscita a settembre

Sono moltissime le novità per questo mese di settembre. Di seguito tutte le uscite confermate per Nintendo Switch, PC, Xbox e PlayStation.

4 settembre

Age of Mythology: Retold (PC, Xbox Series X/S)

5 settembre

What the Car? (PC) – Gimmick! 2 (Switch, PC)

6 settembre

Ace Attorney Investigations Collection (PC, Switch, PS4, Xbox One) – Astro Bot (PS5)

9 settembre

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

10 settembre

Yars Rising (PC, Switch. PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Atari VCS) – Towerborne (Accesso Anticipato) (PC) – Persona 3 Reload: Episode Aegis -The Answer- DLC (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

12 settembre

Test Drive Unlimited Solar Crown (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) – Jackbox Naughty Pack (PC) – Hollowbody (PC) – Lollipop Chainsaw RePop (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) – Wild Bastards (PC, PS5, Xbox Series X/S)

13 settembre

Funko Fusion (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S)

16 settembre

Phoenix Springs (PC)

17 settembre

Throne and Liberty (PC, PS5, Xbox Series X/S) – Final Fantasy 16 (PC) – Star Wars Jedi: Survivor (PS4, Xbox One) – The Plucky Squire (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S)

18 settembre

UFO 50 (PC)

19 settembre

Enotria: The Last Song (PC, PS5, Xbox Series X/S) – God of War: Ragnarök (PC) – Broken Sword: The Shadow of the Templars (PC, Switch, PS5, Xbox Series X/S) – Dead Rising Deluxe Remaster (PC, PS5, Xbox Series X)

20 settembre

Frostpunk 2 (PC)

24 settembre

Rusty Rabbit (PC, PS5) – Ara: History Untold (PC) – Greedfall 2: The Dying World (Accesso Anticipato) (PC, Console) – Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S)

26 settembre

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) – Worms Armageddon: Anniversary Edition (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – C-Smash VRS – New Dimension (PS5)

27 settembre

EA Sports FC 25 (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) – Reynatis (PC, Switch, PS4, PS5)

30 settembre

Silence of the Sirens (Accesso Anticipato) (PC)