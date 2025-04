È terminato dopo circa mezz’ora il Consiglio dei ministri chiamato a esaminare un decreto legge in cui è confluito il disegno di legge Sicurezza con i correttivi sui punti su cui sono stati sollevati rilievi da parte del Quirinale. E mentre il Consiglio dei ministri ha approvato la norma, in piazza del Pantheon a Roma sono scoppiati incidenti tra i manifestanti, in piazza per manifestare contro l’approvazione del decreto, e la Polizia.

Del decreto ha parlato la Meloni spiegando che è prevista una “specifica tutela legale a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. In altre parole, i nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento. Una norma sacrosanta che le nostre forze di polizia aspettano da molto tempo, e che è nostro dovere assicurare loro”.

Meloni: “Sono norme che non potevamo più rinviare”

La Meloni ha proseguito: “Sono norme necessarie che non possiamo più rinviare. Ecco perché, d’accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini, abbiamo deciso di trasformare il testo del pacchetto sicurezza attualmente all’esame del Parlamento, comprese le migliorie che vi ho appena ricordato, in un decreto-legge, che quindi sarà immediatamente operativo ed entrerà subito in vigore”.

La premier ha aggiunto: “È una scelta di cui ci assumiamo la responsabilità, consapevoli del fatto che non potevamo più aspettare e che era prioritario dare risposte ai cittadini e assicurare ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa le tutele che meritano. C’è chi l’ha definita ‘scorciatoia’, chi addirittura un ‘blitz’. Ecco, io penso che non sia nessuna delle due cose, ma semplicemente una scelta che il Governo legittimamente ha deciso di prendere, per rispettare gli impegni presi con i cittadini e con chi ogni giorno è chiamato a difendere la nostra sicurezza”.

Sit in contro decreto sicurezza, scontri a Roma

A Roma è stato organizzato un sit-in contro l’approvazione del decreto. Le forze dell’ordine hanno respinto i manifestanti che hanno cercato di forzare il blocco verso palazzo Chigi dopo avere lanciato delle bottiglie. Il presidio in piazza del Pantheon era stato organizzato dalla “Rete Nazionale No Ddl Sicurezza” ed ha chiamato a raccolta società civile, movimenti, partiti e sindacati. Presenti alla manifestazione anche il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Cgil.

In piazza anche esponenti politici: per il Pd Francesco Boccia, Filippo Sensi, Beatrice Lorenzin, e il segretario romano Enzo Foschi. Per M5s le senatrici Aida Lopreiato, Elisa Pirro e Elena Sironi, Valentina D’Orso. Per +Europa Riccardo Magi. Il Pd, dopo l’approvazione ha dichiarato di essere “pronto a scendere in piazza”. M5s è stato ancora più duro: “Saranno barricate“. Queste le parole di Boccia del Pd: “Questa destra fa un decreto che umilia la Costituzione e il lavoro parlamentare perché è divisa. Domenica c’è il congresso della Lega a cui bisogna dare l’ennesima, pericolosa, bandiera propagandistica da sventolare e ha paura della nostra opposizione nel merito”.

Dopo i momenti di tensione con le forze dell’ordine c’è stato un altro episodio. Un gruppo di manifestanti, tra cui molti gruppi di studenti, hanno organizzato un corteo al grido “lotta oltranza contro ddl 1660” e “assassini”. Le forze dell’ordine hanno quindi bloccato il passaggio su piazza della Minerva per impedire che arrivassero al Parlamento.

Dl Sicurezza, accolti i rilievi del Quirinale

La bozza del decreto che è entrato al Consiglio dei ministri è diverso dal disegno di legge ora all’esame del Senato. Maggioranza e governo sembrano aver recepito di fatto i punti sui quali il Quirinale aveva fatto dei rilievi e che scontentano non poco la Lega.