ROMA – Tra le Bandiere Blu 2018 le Marche si sono piazzate al quarto posto, con 16 vessilli conquistati.

Le Marche hanno un litorale ampio e prevalentemente sabbioso, eccetto per alcuni lidi di ghiaia o sassolini. La costa è pianeggiante, eccetto per i due promontori che si affacciano in prossimità dei capoluoghi principali: il Monte Conero ad Ancona e il Monte San Bartolo a Pesaro. Qui troviamo coste frastagliate e rocciose dove si aprono splendide calette di sabbia o sassi, in un paesaggio naturalistico da togliere il fiato.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

PESARO – URBINO: Pesaro – Ponente, Levante, Sottomonte/Fano – Nord , Sassonia Nord , Torrette/Mondolfo – Marotta.

ANCONA: Senigallia – Spiaggia di Levante , Spiaggia di Ponente/Ancona – Portonovo/Sirolo – Sassi Neri, San Michele, Urbani/Numana – Numana Bassa, Marcelli Nord , Numana Alta.

MACERATA: Potenza Picena – Porto Potenza Picena/Civitanova Marche – Lungomare Sud , Lungomare Nord.

FERMO: Porto Sant’Elpidio – Lungomare/Fermo – Lido di Fermo Casabianca ,Marina Palmense/Porto San Giorgio – Litorale/Pedaso – Lungomare dei Cantautori.

ASCOLI PICENO: Cupra Marittima – Lido/Grottammare – Spiaggia Nord , Spiaggia Sud/San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme.