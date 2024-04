Inondazioni a Dubai: il clima non c’entra, sono opera umana, merito o colpa del cloud seeding.

Sugli Emirati Arabi Uniti si sono rovesciate le precipitazioni più abbondanti dal 1949.

Dubai è stata colpita da rare piogge torrenziali, che hanno causato inondazioni diffuse e sollevato preoccupazioni sull’impatto dei cambiamenti climatici.

Il programma di cloud seeding degli Emirati Arabi Uniti, avviato nel 1982, mira a migliorare le precipitazioni stimolando la condensazione delle nuvole.

Il programma utilizza sali naturali come agenti di semina, evitando danni ambientali.

Nonostante le preoccupazioni ambientali, l’approccio innovativo degli Emirati Arabi Uniti dimostra il suo impegno verso soluzioni sostenibili in mezzo alle crescenti sfide climatiche.

In seguito agli intensi temporali che hanno colpito martedì gli Emirati Arabi Uniti, Dubai ha subito significative inondazioni, con la città-stato desertica che ha ricevuto in poche ore più di un anno e mezzo di pioggia. La tempesta, che si è intensificata martedì mattina, ha causato disagi alle principali autostrade e alle operazioni dell’aeroporto internazionale di Dubai, uno degli aeroporti più trafficati al mondo per i viaggi internazionali.

Testimoni hanno descritto le inondazioni come se avessero raggiunto “livelli biblici”, con più di 15 centimetri di pioggia caduta prima delle 16:00, pari alla media annuale tipica.

Il cloud seeding è una tecnica che prevede l’introduzione di “agenti di semina” nelle nuvole per stimolare il processo di condensazione e innescare le precipitazioni. Il processo inizia con i meteorologi dell’NCM che monitorano le condizioni atmosferiche e identificano le nuvole adatte per la semina in base ai modelli di precipitazione.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno testato per la prima volta il cloud seeding nel 1982. All’inizio degli anni 2000, il programma di pioggia artificiale della nazione del Golfo era stato sostenuto dalla ricerca scientifica e tecnica collaborativa con il Centro nazionale per la ricerca atmosferica (NCAR) in Colorado, negli Stati Uniti, l’Università di Witwatersrand in Sud Africa, e la NASA.

Programma di miglioramento della pioggia

Gestito dal Centro Nazionale di Meteorologia (NCM) degli Emirati, UAEREP guida il programma. Gli scienziati dietro questo programma si sono concentrati sull’analisi delle caratteristiche fisiche e chimiche dell’atmosfera degli Emirati Arabi Uniti, in particolare degli aerosol e degli inquinanti, e sulla loro influenza sulla formazione delle nuvole. L’obiettivo era identificare un agente efficace per stimolare la crescita delle nubi e, in definitiva, aumentare le precipitazioni.

“L’NCM ha creato una rete nazionale di 86 stazioni meteorologiche automatiche (AWOS) per il monitoraggio meteorologico, sei radar meteorologici che coprono tutti gli Emirati Arabi Uniti e una stazione aerea superiore. Il Centro ha inoltre creato database climatici e ha contribuito allo sviluppo di sistemi numerici ad alta precisione Previsioni meteorologiche e software di simulazione negli Emirati Arabi Uniti”, si legge nella descrizione del processo dell’UAEREP.

“Al momento, l’NCM gestisce quattro aerei Beechcraft King Air C90 dall’aeroporto di Al Ain, dotati delle più recenti tecnologie e dispositivi utilizzati per l’inseminazione delle nuvole e la ricerca atmosferica.”

Preoccupazioni ambientali a Dubai

Nonostante i potenziali benefici del cloud seeding, sono state sollevate preoccupazioni circa il suo impatto ambientale e la sicurezza degli agenti di semina utilizzati. In risposta, l’NCM ha adottato misure per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle sue operazioni.

Spiega The Economic Times che a differenza dei programmi di cloud seeding di altri paesi che utilizzano ioduro d’argento, un materiale simile al cristallo che ha sollevato preoccupazioni ambientali, il programma degli Emirati Arabi Uniti si astiene dall’utilizzare sostanze chimiche dannose. Utilizza invece sali naturali come agenti di semina.

L’approccio innovativo degli Emirati Arabi Uniti per combattere la crisi idrica attraverso il cloud seeding dimostra il loro impegno nella ricerca di soluzioni sostenibili alle sfide ambientali. Poiché gli effetti del cambiamento climatico diventano sempre più pronunciati, iniziative come UAEREP servono come esempi di misure proattive che le nazioni possono adottare per mitigare l’impatto degli eventi meteorologici estremi.