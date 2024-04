La classifica delle città più sostenibili al mondo, c’è anche l’Italia

Il Global Destination Sustainability Index ha da poco pubblicato la sua classifica annuale delle città più sostenibili al mondo, evidenziando i progressi straordinari compiuti da molte destinazioni nel promuovere la sostenibilità e ridurre le emissioni di carbonio. Queste città, oltre a vantare una ricca bellezza culturale, si distinguono per il loro impegno tangibile verso un futuro più verde e equo. Scopriamo insieme la classifica delle metropoli all’avanguardia e cosa le rende così speciali.

Città più sostenibili, le prime 5 posizioni

Göteborg, Svezia: Al primo posto della classifica troviamo Göteborg, una città svedese che ha dimostrato un impegno costante per la sostenibilità negli ultimi anni. Con il 95% del trasporto pubblico alimentato da energie rinnovabili e una vasta rete di piste ciclabili, Göteborg si è guadagnata il titolo di città più sostenibile al mondo nel 2021 e lo ha mantenuto da allora.

Oslo, Norvegia: Al secondo posto si posiziona Oslo, la capitale norvegese, con iniziative innovative come le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e un vasto patrimonio di aree verdi che costituiscono il 63% del suo territorio comunale. Nonostante la dipendenza dall’industria petrolifera, Oslo sta facendo passi da gigante verso la sostenibilità, dimostrando che è possibile perseguire un futuro verde anche in contesti economici sfidanti.

Glasgow, Regno Unito: Al terzo posto si trova Glasgow, in Scozia, che si distingue per il suo impegno a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra i suoi residenti e i visitatori. Con oltre 90 parchi e il 63% del territorio comunale costituito da foreste, Glasgow si posiziona tra le città più verdi del Regno Unito, dimostrando che la natura e la sostenibilità possono coesistere anche in un ambiente urbano.

Bordeaux, Francia: Bordeaux, celebre per i suoi vini pregiati, si piazza al quarto posto grazie agli sforzi compiuti per diventare una destinazione turistica più sostenibile. Con una vasta rete di trasporto pubblico e iniziative come il festival del vino eco-certificato, Bordeaux dimostra che il turismo e la sostenibilità possono andare di pari passo, contribuendo alla protezione dell’ambiente e alla promozione del turismo responsabile.

Goyang, Corea del Sud: Al quinto posto troviamo Goyang, in Corea del Sud, che si sta distinguendo come una delle città più sostenibili al di fuori dell’Europa. Con progetti ambiziosi come la riduzione dell’impronta di carbonio nei suoi centri congressi ed eventi, Goyang dimostra che anche le città meno conosciute possono avere un impatto significativo sulla sostenibilità globale.

Una città italiana nella classifica

Queste cinque città sono solo alcuni esempi concreti di come sia possibile perseguire la sostenibilità e ridurre le emissioni di carbonio anche in contesti diversi. Tuttavia, c‘è una sorpresa nella classifica: l’Italia, rappresentata unicamente al 40° posto da Milano.

Secondo il Global Destination Sustainability Index, Milano sta attuando una strategia di sostenibilità incentrata su giovani, inclusione e eco-sensibilità, bilanciando il suo ruolo di centro globale di investimenti e innovazione con l’attenzione alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale.

La classifica completa

Ecco la classifica delle prime 40 città più sostenibili al mondo: