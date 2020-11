Maltempo in Italia dal 16 novembre: prima pioggia, poi anche freddo e neve (Foto d’archivio Ansa)

Maltempo in tutta Italia a partire da oggi, lunedì 16 novembre: freddo, pioggia e persino neve al Nord.

Maltempo in Italia da lunedì 16 novembre: tanta pioggia, freddo e persino neve al Nord. Una perturbazione proveniente dal Nord Europa impatterà sulle nostre regioni. Piogge, temporali, vento ed in seguito anche freddo e qualche spruzzata di neve. Lo rileva il team del sito il meteo.it in un comunicato.

Maltempo in Italia: pioggia dalla mattina di lunedì 16 novembre

“Piogge sono già in atto al Nordest e parte della Lombardia, in Sardegna e su gran parte delle regioni centrali e in Campania, ma il tempo tenderà a peggiorare ulteriormente nel corso del pomeriggio. Se al Nord il tempo comincerà a migliorare proprio dal pomeriggio, al Centro piogge e temporali si faranno più diffusi su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e poi ancora sulla Campania. Roma, Firenze e Napoli vivranno una giornata piovosa e temporalesca. Piogge più deboli invece interesseranno il resto delle regioni meridionali.”

E ora freddo e neve

“Entro sera faranno il loro ingresso venti più freddi di Bora, Grecale e Tramontana. Qualche spruzzata di neve potrà imbiancare le Alpi del Triveneto sopra i 1600 metri, a quote superiori sull’Appennino. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non un calo fisiologico in presenza di precipitazioni e una diminuzione notturna al Nord grazie al cielo sereno. Martedì, il maltempo si porterà al Sud ancora con temporali, soffieranno venti settentrionali, il tempo sarà soleggiato con cielo limpido al Centro-Nord”, informano i metereologi.

Previsioni meteo nel dettaglio

In particolare, oggi, al nord: piogge al Nordest e in Lombardia, migliora nel pomeriggio. Al centro: piogge diffuse su gran parte delle regioni. Al sud: piogge e temporali in Campania, deboli sul resto delle regioni. Domani, martedì 17: al nord: bel tempo. Al centro: instabile sulle regioni adriatiche, più sole altrove. Al sud: fortemente instabile con precipitazioni e vento. Mercoledì 18.: al nord: bel tempo, qualche nebbia lungo il Po. Al centro: molte nubi sui versanti adriatici, ma tempo asciutto. Al sud: ancora instabile con precipitazioni sparse alternate a schiarite soleggiate. Giovedì 19, infine, bel tempo prevalente, da venerdì nuovo intenso peggioramento con formazione di un ciclone freddo. (Fonti: Ansa e Ilmeteo.it)