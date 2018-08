ROMA – Il maltempo annunciato sta per arrivare. E’ la “burrasca d’estate” che si abbatterà in questo fine settimana su gran parte d’Italia, portando piogge molte forti e un brusco calo delle temperature. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it a prevedere un weekend di intenso maltempo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali.

Un ciclone di origine artica raggiungerà l’Italia, e le prime avvisaglie si avranno già oggi, venerdì 24 agosto, con temporali su gran parte del Nord, mentre il meteo resta negativo su Sicilia e Calabria. Sabato 25 agosto condizioni meteo avverse al Nord, e domenica 26 agosto anche al Centro con temporali, nubifragi, grandinate e locali trombe d’aria possibili un po’ ovunque.

L’aria fredda sia di maestrale sia di bora provocherà un crollo termico anche di 15 gradi, dove il clima sarà più piovoso. Tornerà anche la neve sulle Alpi, sopra i 1800 metri.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, assicura che “dopo la batosta meteorologica dovuta dal passaggio della ‘burrasca d’estate’, la pressione tornerà ad aumentare su tutto il Paese, e ancora una volta potrebbe avere dei contributi dall’Africa”. La prossima settimana si prevede “soleggiata e via via più calda su tutta Italia”.

Intanto proseguono i rovesci al Sud, soprattutto su Sicilia e Calabria, dove la Protezione civile ha emesso un’allerta di livello arancione. La Regione Sardegna, spazzata da temporali e raffiche di vento, ha chiesto lo stato emergenza al governo.