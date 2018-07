ROMA – Cambia il tempo e peggiora da Nord a Sud a partire da giovedì 19 luglio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] stando alle previsioni meteo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare.

GIOVEDI’ 19 LUGLIO: al Nord annuvolamenti compatti sui rilievi della catena alpina con deboli rovesci e qualche temporale tra tarda mattinata e pomeriggio; dalla serata deciso miglioramento con assorbimento dei fenomeni e cielo stellato. Sul restante settentrione condizioni di bel tempo con transito di temporanee ed innocue velature. Al Centro e in Sardegna tempo stabile e soleggiato, salvo i consueti annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna in formazione sui rilievi tra basso Lazio ed Abruzzo, dove non si esclude la possibilita’ di qualche breve rovescio, comunque limitato alle ore pomeridiane. Al Sud e in Sicilia addensamenti consistenti su Molise e regioni tirreniche peninsulari con occasionali deboli piovaschi pomeridiani sui rilievi calabro-lucani, in successivo, rapido dissolvimento durante le ore serali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

VENERDI’ 20 LUGLIO: molte nubi compatte sulle aree alpine e su quelle appenniniche settentrionali con rovesci e temporali da sparsi a diffusi, in sconfinamento pomeridiano sui settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese con temporanei annuvolamenti durante le ore più calde a ridosso dei rilievi dell’Appennino centro-meridionale.

SABATO 21 LUGLIO: tempo in peggioramento al settentrione con fenomeni convettivi diffusi e localmente intensi che interesseranno le regioni alpine; bel tempo altrove.

DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 LUGLIO: per domenica, maltempo al centro-nord con precipitazioni sparse, in attenuazione serale al settentrione e sul settore centrale tirrenico; cielo poco nuvoloso o velato al meridione, ma con nubi in maggiore intensificazione dalle ore serali sul settore peninsulare. Nella giornata di lunedì, tempo in miglioramento al settentrione, mentre nubi e fenomeni diffusi interesseranno fino alle ore serali il resto del Paese.